Опытный защитник вскоре покинет Металлист 1925

Ряды «Металлиста 1925» может покинуть один из ключевых игроков обороны.
Как сообщает источник, Виталий Ермаков не полетел с командой на сбор в Турцию, остался в Харькове и готовится к возобновлению сезона с дублирующим составом.
Существует большая вероятность того, что 29-летний защитник продолжит карьеру в другом клубе. Вопрос решается.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ермакова в 400.000 евро.
В нынешнем сезоне провел 16 матчей (0 голов) в Премьер-лиге.
Источник — Footboom
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