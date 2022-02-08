Опытный защитник вскоре покинет Металлист 1925

Виталий Ермаков не полетел с командой на сборы

  • 08.02.2022 14:40
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Опытный защитник вскоре покинет Металлист 1925
© Footboom

Ряды «Металлиста 1925» может покинуть один из ключевых игроков обороны.

Как сообщает источник, Виталий Ермаков не полетел с командой на сбор в Турцию, остался в Харькове и готовится к возобновлению сезона с дублирующим составом.

Существует большая вероятность того, что 29-летний защитник продолжит карьеру в другом клубе. Вопрос решается. 

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ермакова в 400.000 евро. 

В нынешнем сезоне провел 16 матчей (0 голов) в Премьер-лиге. 

Ранее «Металлист 1925» отдал защитника в австрийский клуб.

Источник — Footboom

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