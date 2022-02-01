Суркис звонил Ротенбергу. Динамо проявляет интерес к форварду Сочи

Руководство киевского «Динамо» собирается пригласить в свой клуб колумбийского форварда по имени Матео Кассьерра, который выступает за российский клуб «Сочи».

По данным Sport24, президент киевской команды Игорь Суркис уже успел пообщаться с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом по поводу переезда колумбийского футболиста.

Однако в Киеве не готовы заплатить за переход Кассьерры 9–10 млн евро, поэтому трансфер на данный момент маловероятен. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 3,5 млн евро.

24-летний форвард Матео Кассьерра в текущем сезоне забил 8 голов в 11 матчах РПЛ за «Сочи». Ранее он выступал за клубы «Депортиво» Кали (Колумбия), «Аякс» (Нидерланды), «Гронингем» (Нидерланды), «Расинг» Авельянеда (Аргентина), «Белененсеш» (Португалия).