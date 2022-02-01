Суркис звонил Ротенбергу. Динамо проявляет интерес к форварду Сочи

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра может переехать в Киев

  • 01.02.2022 21:20
  • 546 просмотров
  • 9 комментариев
Суркис звонил Ротенбергу. Динамо проявляет интерес к форварду Сочи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Кассьерра

Руководство киевского «Динамо» собирается пригласить в свой клуб колумбийского форварда по имени Матео Кассьерра, который выступает за российский клуб «Сочи».

По данным Sport24, президент киевской команды Игорь Суркис уже успел пообщаться с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом по поводу переезда колумбийского футболиста.

Однако в Киеве не готовы заплатить за переход Кассьерры 9–10 млн евро, поэтому трансфер на данный момент маловероятен. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 3,5 млн евро.

24-летний форвард Матео Кассьерра в текущем сезоне забил 8 голов в 11 матчах РПЛ за «Сочи». Ранее он выступал за клубы «Депортиво» Кали (Колумбия), «Аякс» (Нидерланды), «Гронингем» (Нидерланды), «Расинг» Авельянеда (Аргентина), «Белененсеш» (Португалия).

Источник — Sport24.ru

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    OnlyKharkov, 01.02.2022 21:35
    +2
    Гы. А фаны Динамо чет на спортсменов гонят у с*чьег* пса Суркиса все еб*ло в рашке торчит. Гн*да опзжшная.
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:29
    +2
    АХАХАХАХААХ, сначала ЦСКА, теперь Сочи? Без слов.
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:33
    +1
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 21:31
    Не удивлюсь динамо любит работать с рашкой. За то футболочки оденут. Херовы лицемеры!
    +
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 21:32
    +1
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:28
    С ЦСКА теперь с Сочи в наше динамо .Суркис это зрада
    Братан из ОПЗЖ ты думаешь у них разные взгляды? Это не зрада это реальность на которую все закрывают глаза!
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:31 (изменен)
    +1
    Face Control, 01.02.2022 21:29
    АХАХАХАХААХ, сначала ЦСКА, теперь Сочи? Без слов.
    Наше динамо превращается в сепарский клуб
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:31
    +1
    Игорь Суркис уже успел пообщаться с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом
    ———————————————
    А вы знаете с кем этот Борис очень хорошо знаком?
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:28
    +1
    С ЦСКА теперь с Сочи в наше динамо .Суркис это зрада
    Ссылка
    online
    AK.228, 01.02.2022 21:34
    0
    А сколько готовы!? Гривен 300-400!?
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 21:31
    0
    Не удивлюсь динамо любит работать с рашкой. За то футболочки оденут. Херовы лицемеры!
    Ссылка
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