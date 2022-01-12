Заря близка к подписанию лидера Мариуполя

По информации ТаТоТаке, капитан «Мариуполя» Дмитрий Мишнев в ближайшее время сменит команду и перейдет в «Зарю».
Контракт 27-летнего центрального полузащитника истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Мишнев провел в УПЛ 15 матчей и забил 2 гола.
«Заря» ранее объявила о подписании хавбека Евгения Смирного.
Источник — ТаТоТаке
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