ОФИЦИАЛЬНО: Минай подписал трех полузащитников

Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и Ловро Грайфонер будут выступать за украинский клуб

  • 15.02.2022 16:50
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ОФИЦИАЛЬНО: Минай подписал трех полузащитников
© ФК Янина. Владислав Наумец

К «Минаю» присоединились еще три полузащитника. Это Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и словенец Ловро Грайфонер. На сборах в Турции они подписали контракты с клубом

Дмитрий Касимов — 22-летний фланговый полузащитник. На профессиональном уровне поиграл за «Зирку» и, позже, за «Оболонь-Бровар» в Первой лиге.

Владислав Наумец — 22-летний футболист, играющий преимущественно в центре поля или на фланге. Воспитанник луганской «Зари» и киевского «Динамо». Поиграл за «Динамо» U-19 и U-21. Имеет опыт игр за молодежные сборные U-17 и U-19. Последний сезон провел за границей — в греческом клубе «ПАС Янина»

Ловро Грайфонер — 22-игрок, может сыграть в центре, на фланге и в опорной зоне. Родился в Мариборе и именно в местном клубном флагмане словенского футбола играл на молодежном уровне. Зимой 2020 перешел в команду элитного дивизиона страны — «Алюминий». Последний сезон проводил в составе лидера Первой лиги Кипра — «Акритас»

Футболисты сейчас готовятся ко второй части чемпионата вместе с командой в Турции.

ФОТО. Минай подписал двух защитников
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Источник — ФК Минай

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