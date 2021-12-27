ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 отдал футболиста в Полесье

19-летний игрок СК «Днепр-1» и молодежной сборной Украины Арсений Батагов, выступающий как на позиции центрального защитника, так и на месте опорного полузащитника, следующие полгода проведет в клубе Первой лиги «Полесье» (Житомир) на правах аренды.

В текущем сезоне воспитанник днепровской Академии провел за «Днепр-1» 3 матча в УПЛ и 2 игры в Кубке Украины, а всего на его счету 46 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.