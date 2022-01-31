ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Даниила Сикана в Ганзу

Клуб «Ганза» Росток, который выступает во второй Бундеслиге, объявил о подписании украинского форварда Даниила Сикана.

«Шахтер» отправил 20-летнего игрока в аренду до конца нынешнего сезона. Про опцию возможного выкупа информации нет.

«Ганза» в нынешнем сезоне занимает 14-е место, находясь всего в четырех очках от зоны переходных матчей.

Сикан в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей и забил 2 гола.

Несмотря на небольшое количество игровой практики, Сикан регулярно вызывается в сборную Украины. За национальную команду провел 4 матча и забил 1 гол.

Даниил стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за «Мариуполь».

В составе «горняков» провел 22 матча и отметился 2 голами в чемпионате Украины (в этом сезоне забил «Мариуполю» и «Заре»).