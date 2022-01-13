ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал вратаря, который играл в аннексированном Крыму

Голкипер Иван Пономаренко стал игроком ФК «Львов», клуба УПЛ.

Контракт футболиста рассчитан на 2,5 года. Пономаренко будет выступать под номером 55. Голкипер присоединился к Львову после того, как покинул черновицкую «Буковину».

Пономаренко, родившийся в Орехово, в Крыму, является воспитанником «Днепра». Как оказалось, в карьере Ивана есть выступления за клубы в оккупированном Крыму.

После того, как «Днепр» в 2018 году потерял статус профессионального клуба, Пономаренко отправился в Крым, который к тому времени уже был аннексирован Россией. Там он поддерживал форму, играя за команды «Крымтеплица-2» и «Уютное» в чемпионате Крыма, который организовала российская оккупационная администрация.

В марте 2020 года Пономаренко стал игроком ЦСКА Душанбе из Таджикистана, а через год подписал контракт с «Буковиной» Черновцы.