ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал вратаря, который играл в аннексированном Крыму

Голкипер Иван Пономаренко недавно покинул черновицкую «Буковину»

  • 13.01.2022 23:59
  • 1048 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал вратаря, который играл в аннексированном Крыму
© ФК Львов. Иван Пономаренко

Голкипер Иван Пономаренко стал игроком ФК «Львов», клуба УПЛ.

Контракт футболиста рассчитан на 2,5 года. Пономаренко будет выступать под номером 55. Голкипер присоединился к Львову после того, как покинул черновицкую «Буковину».

Пономаренко, родившийся в Орехово, в Крыму, является воспитанником «Днепра». Как оказалось, в карьере Ивана есть выступления за клубы в оккупированном Крыму.

После того, как «Днепр» в 2018 году потерял статус профессионального клуба, Пономаренко отправился в Крым, который к тому времени уже был аннексирован Россией. Там он поддерживал форму, играя за команды «Крымтеплица-2» и «Уютное» в чемпионате Крыма, который организовала российская оккупационная администрация.

В марте 2020 года Пономаренко стал игроком ЦСКА Душанбе из Таджикистана, а через год подписал контракт с «Буковиной» Черновцы.

Источник — ФК Львов

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 14.01.2022 00:35
    +2
    Львов игрок с Крыма
    Це зрада чи перемога?Как так ?
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