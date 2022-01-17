ОФИЦИАЛЬНО. Уехал в Литву. Фланговый полузащитник покинул Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с фланговым полузащитником Евгением Протасовым.

Евгений Протасов стал игроком клуба УПЛ летом 2021 года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе «Металлиста 1925» 17 поединков (15 в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины). Из них 11 раз Протасов выходил на поле в стартовом составе, а 6 раз вступал в игру, выходя на замену. На счету Евгения одна голевая передача в матче против «Днепра-1».

Руководство «Металлиста 1925» поблагодарило Евгения за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам. Протасов продолжит карьеру в составе футбольного клуба «Судува», одной из сильнейших команд Литвы. Харьковский клуб пожелал футболисту успешного продолжения профессиональной карьеры.