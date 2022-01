ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко стал игроком Эвертона

Английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Стоимость трансфера не обнародована.

Миколенко будет выступать за «Эвертон» под игровым номером 19. Напомним, в Киеве он играл с числом 16 на спине.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €17 млн.

В ближайшем матче АПЛ «Эвертон» будет играть против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙 — Everton (@Everton) January 1, 2022

🗣 | "I believe here at Everton, with the Club’s traditions and ambitions, I will grow as a person and as a player."



Watch Vitaliy's first interview now! 🎥 — Everton (@Everton) January 1, 2022