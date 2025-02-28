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Кубок Англии
Ноттингем Форест
03.03.2025 21:30 - : -
Ипсвич Таун
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Англия
28 февраля 2025, 21:38 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:44
39
0

Ноттингем Форест – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 3 марта в 21:30 по Киеву

28 февраля 2025, 21:38 | Обновлено 28 февраля 2025, 22:44
39
0
Ноттингем Форест – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В понедельник, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» ворвался в лидирующую группу АПЛ. Но затем результаты команды начали ухудшаться. «Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4), а затем сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). Команда идет на третьем месте, однако впереди напряженная борьба за зону Лиги чемпионов. В предыдущих раундах Кубка Англии «Ноттингем Форест» прошел «Лутон Таун» (2:0) и «Эксетер Сити» (2:2 в игровое время, 4:2 по пенальти).

Ипсвич Таун

«Ипсвич» вернулся в АПЛ, но рискует снова оказаться в Чемпиошипе. Из последних пяти матчей команда проиграла четыре. Была также ничья с «Астон Виллой» (1:1), которую «Ипсвич» добыл, играя в меньшинстве с 40-й минуте. В предыдущем туре «Ипсвич» дал бой «Манчестер Юнайтед», но проиграл 2:3. В Кубке Англии «Ипсвич» прошел «Бристоль Роверс» (3:0) и «Ковентри Сити» (4:1).

Личные встречи

В матче первого круга команды встречались на поле «Ноттингем Форест». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Ноттингем Форест» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,69 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвич Таун» в гостях составляет 1,23 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Андерсон, Домингес, Гиббс-Вайт, Гадсон-Одой, Эланга, Вуд.
  • «Ипсвич Таун»: Палмер, Гривз, О'Ши, Туанзебе, Кларк, Хатчинсон, Дэвис, Филоджин-Байдейс, Каюсте, Морси, Делап.

Прогноз

В очном матче команд в АПЛ был забит один гол. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,96.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
3 марта 2025 -
21:30
Ипсвич Таун
Тотал меньше 2,5 1,96 Сделать ставку
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Ноттингем Форест Фулхэм Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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