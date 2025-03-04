Все решилось в серии пенальти. Ноттингем Форест одолел Ипсвич в Кубке

В понедельник, 3 марта, проходил матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ипсвичем».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме.

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Основное время матча закончилось вничью: на 53-й минуте гостей вперед вывел Джордж Хертс, а на 68-й счет сравнял Райан Эйтс. Команды ушли в овертаймы, где голов не забивали, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля: решающий удар не реализовал Джей Тейлор.

В 1/4 финала «Ноттингем» сыграет с «Брайтоном».

Кубок Англии. 5-й этап

Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Эйтс, 68 – Хертс, 53

Фото матча: