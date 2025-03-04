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Кубок Англии
Ноттингем Форест
03.03.2025 21:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ипсвич Таун
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Англия
04 марта 2025, 00:24 |
55
0

Все решилось в серии пенальти. Ноттингем Форест одолел Ипсвич в Кубке

Хозяева поля прошли в 1/4 финала

04 марта 2025, 00:24 |
55
0
Все решилось в серии пенальти. Ноттингем Форест одолел Ипсвич в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В понедельник, 3 марта, проходил матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ипсвичем».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Основное время матча закончилось вничью: на 53-й минуте гостей вперед вывел Джордж Хертс, а на 68-й счет сравнял Райан Эйтс. Команды ушли в овертаймы, где голов не забивали, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля: решающий удар не реализовал Джей Тейлор.

В 1/4 финала «Ноттингем» сыграет с «Брайтоном».

Кубок Англии. 5-й этап

Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Эйтс, 68 – Хертс, 53

Фото матча:

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Ноттингем Форест Ипсвич Кубок Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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