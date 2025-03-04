Все решилось в серии пенальти. Ноттингем Форест одолел Ипсвич в Кубке
Хозяева поля прошли в 1/4 финала
В понедельник, 3 марта, проходил матч 5-го этапа Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ипсвичем».
Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Основное время матча закончилось вничью: на 53-й минуте гостей вперед вывел Джордж Хертс, а на 68-й счет сравнял Райан Эйтс. Команды ушли в овертаймы, где голов не забивали, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля: решающий удар не реализовал Джей Тейлор.
В 1/4 финала «Ноттингем» сыграет с «Брайтоном».
Кубок Англии. 5-й этап
Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: Эйтс, 68 – Хертс, 53
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крыжановская развеяла слухи
Поединок состоится 4 марта в 19:45 по Киеву