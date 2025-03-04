Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1. Экшн в серии пенальти. Видео голов

В понедельник, 3 марта, был сыгран заключительный поединок 1/8 финала Кубка Англии.

На стадионе «Сити Граунд» сошлись два представителя АПЛ – «Ноттингем Форест» принимал на своем поле «Ипсвич».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый тайм оказался безголевым, однако все ключевые события случились во второй половине встречи. На 53-й минуте вперед вышли гости, однако хозяева не долго были в роли догоняющего. Уже через 15 минут «лесорубы» сравняли счет и перевели игру в овертаймы.

Дополнительное время не изменило ситуацию, поэтому на команд ждала серия пенальти. Победителем в футбольной лотерее стали хозяева, пробившиеся в следующую стадию турнира.

Кубок Англии. 5-й этап, 3 марта

«Ноттингем Форест» – «Ипсвич» – 1:1 (пен.5:4)

Голы: Эйтс, 68 – Гертс, 53

Видеообзор матча: