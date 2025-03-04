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Кубок Англии
Ноттингем Форест
03.03.2025 21:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2025, 01:59 | Обновлено 04 марта 2025, 02:03
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0

Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1. Экшн в серии пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии

04 марта 2025, 01:59 | Обновлено 04 марта 2025, 02:03
60
0
Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:1. Экшн в серии пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 3 марта, был сыгран заключительный поединок 1/8 финала Кубка Англии.

На стадионе «Сити Граунд» сошлись два представителя АПЛ – «Ноттингем Форест» принимал на своем поле «Ипсвич».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый тайм оказался безголевым, однако все ключевые события случились во второй половине встречи. На 53-й минуте вперед вышли гости, однако хозяева не долго были в роли догоняющего. Уже через 15 минут «лесорубы» сравняли счет и перевели игру в овертаймы.

Дополнительное время не изменило ситуацию, поэтому на команд ждала серия пенальти. Победителем в футбольной лотерее стали хозяева, пробившиеся в следующую стадию турнира.

Кубок Англии. 5-й этап, 3 марта

«Ноттингем Форест» – «Ипсвич» – 1:1 (пен.5:4)

Голы: Эйтс, 68 – Гертс, 53

Видеообзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бен Джонсон (Ипсвич Таун).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йенс Каюсте (Ипсвич Таун).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лиам Делап (Ипсвич Таун).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сэм Морси (Ипсвич Таун).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Херст (Ипсвич Таун).
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Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Ипсвич видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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