Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом

30-летний аргентинский полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль поделился эмоциями перед матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда чувствую себя важным, как каждый игрок, ведь у нас есть свои роли в каждом матче. Наша самая большая сила в том, что ничто не важнее команды. Я люблю подобные вызовы и знаю, что могу дать команде еще больше.

Мадридское дерби всегда вызывает особые эмоции. Я с нетерпением жду этой игры, и от этого волнение только растет.

Мы знаем, как играть против такого соперника. Мы изучили слабые стороны «Реала» и попробуем ими воспользоваться. Хотим реализовать все, над чем работали все это время. Перед домашним матчем важно получить хороший результат», – отметил де Пауль.

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал, чего ожидает от этого матча.