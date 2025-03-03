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Лига чемпионов
03 марта 2025, 19:40 | Обновлено 03 марта 2025, 19:55
450
1

Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом

Испания в ожидании мадридского дерби в Лиге чемпионов

03 марта 2025, 19:40 | Обновлено 03 марта 2025, 19:55
450
1
Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом
UEFA.com. Родриго де Пауль

30-летний аргентинский полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль поделился эмоциями перед матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда чувствую себя важным, как каждый игрок, ведь у нас есть свои роли в каждом матче. Наша самая большая сила в том, что ничто не важнее команды. Я люблю подобные вызовы и знаю, что могу дать команде еще больше.

Мадридское дерби всегда вызывает особые эмоции. Я с нетерпением жду этой игры, и от этого волнение только растет.

Мы знаем, как играть против такого соперника. Мы изучили слабые стороны «Реала» и попробуем ими воспользоваться. Хотим реализовать все, над чем работали все это время. Перед домашним матчем важно получить хороший результат», – отметил де Пауль.

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал, чего ожидает от этого матча.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов Родриго Де Пауль
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Мадридське дербі завжди насичене емоціями. А тут на кону стоїть ще вихід в чвертьфінал ЛЧ. На полі буде гаряче
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