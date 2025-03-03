Диего СИМЕОНЕ: «Для всего Мадрида это зрелищное противостояние»
«Атлетико» готовится к матчу с мадридским «Реалом»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал подготовку команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Этот матч, против очень большого соперника, который относится к нам так же. Для всего Мадрида это зрелищное противостояние, а для Испании – гарантирована команда в четвертьфинале Лиги чемпионов. Такими моментами нужно наслаждаться. Мы готовы ко всему, что нас ожидает.
Думаю, что матчи такого уровня решают мелочи. Мы уже видели в предыдущих играх против «Реала», что именно имеет решающее значение. Команда должна справиться и пройти дальше.
Что касается игровой формы Хулиана Альвареса, то он должен продолжать играть на таком же уровне. Его партнеры и тренерский штаб поддерживают его во всем. Он голоден до игры и имеет много энергии.
Игра во вторник будет такой, как мой первый день в «Атлетико». Моя цель – вывести команду на важное место в Европе», – сказал Симеоне.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Атлетико» состоится 4 марта в 22:00 по киевскому времени.
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