Винисиус Жуниор впервые встретится с Атлетико в Лиге чемпионов

24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал, с какими эмоциями готовится к матчу с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я до сих пор испытываю невероятные эмоции, когда надеваю футболку мадридского «Реала» и живу своими мечтами. Надеюсь, что завтра мы сможем сделать то, что мы хотим. Это будет отличный матч, и с нами будут наши болельщики, так что мы должны сыграть отлично.

Дерби – это всегда классные матчи. Мы ждем таких важных игр в течение всего сезона. В Лиге чемпионов я с «Атлетико» еще не встречался, потому это очень волнующее противостояние.

В матче с «Бетисом» нам чуть-чуть не хватило всего. После первых 20 минут мы совершили много ошибок. Завтра нужно поправиться. Мы не можем подводить команду. Тем более у нас нет намерений покидать турнир так рано», – прокомментировал Винисиус.