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Лига чемпионов
03 марта 2025, 19:00 | Обновлено 03 марта 2025, 20:03
369
1

Винисиус Жуниор впервые встретится с Атлетико в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» планирует играть в четвертьфинале еврокубка

03 марта 2025, 19:00 | Обновлено 03 марта 2025, 20:03
369
1
Винисиус Жуниор впервые встретится с Атлетико в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал, с какими эмоциями готовится к матчу с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я до сих пор испытываю невероятные эмоции, когда надеваю футболку мадридского «Реала» и живу своими мечтами. Надеюсь, что завтра мы сможем сделать то, что мы хотим. Это будет отличный матч, и с нами будут наши болельщики, так что мы должны сыграть отлично.

Дерби – это всегда классные матчи. Мы ждем таких важных игр в течение всего сезона. В Лиге чемпионов я с «Атлетико» еще не встречался, потому это очень волнующее противостояние.

В матче с «Бетисом» нам чуть-чуть не хватило всего. После первых 20 минут мы совершили много ошибок. Завтра нужно поправиться. Мы не можем подводить команду. Тем более у нас нет намерений покидать турнир так рано», – прокомментировал Винисиус.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Винисиус Жуниор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Роман Роизин
Ты попал черный.....АМ белая команда)))
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