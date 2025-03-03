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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 марта 2025, 12:47 | Обновлено 03 марта 2025, 13:33
69
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 12:47 | Обновлено 03 марта 2025, 13:33
69
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского Арсенала.

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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