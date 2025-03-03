4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».

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Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского Арсенала.

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.