Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
4 марта в 22:00 в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч пройдет спустя неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против ПСВ Эйндховен или лондонского Арсенала.
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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