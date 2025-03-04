Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

4 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда - безусловно велика. В прошлом сезоне получилось набрать очередной список серьезных успехов, причем отметим, что тогда Лунин достойно подменил получившего серьезную травму Куртуа. Примера, Суперкубок Испании, Лига чемпионов - чем не требл? Сейчас повторить этого не получится. Как минимум, в Суперкубке страны столичный гранд проиграл, причем крупно, Барселоне. И пока что не понятно, как сложится в Примере, да и в кубке страны, где сейчас в разгаре полуфинальная стадия.

В Лиге чемпионов тоже не все складывалось успешно для одного из фаворитов. В первых пяти матчах было три поражения. Но потом подопечные Анчелотти только побеждали. Причем не только в основном раунде, с Аталантой, Ред Булл Зальцбург и Брест, но и, в прошлом раунде плей-офф, выиграли Манчестер Сити, причем англичанам забивали по три гола в каждом поединке.

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Атлетико

Клуб в прошлом сезоне не без труда замкнул топ-4 в Примере - даже выскочки из Жироны оказались выше. Но это учли, и летом заметно тратили деньги, чтобы сменить состав. Но эти инвестиции в целом оправдываются, ведь на внутренней арене получается идти наравне в Реалом с Барселоной. Причем не только в Ла Лиге - в кубке тоже достигнуто полуфинала.

В Лиге чемпионов после победы над РБ Лейпциг были поражения и Бенфике, и Лиллю. Но потом испанцы только выигрывали, вплоть до января включительно, так что вышло не просто пройти в плей-офф, но и квалифицироваться в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Все пять последних мадридских дерби приносили ничьи в основное время, причем уже трижды при этом были именно 1:1. Так было и в этом сезоне, как в сентябре, так и в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Анчелотти и его подопечных, что играют дома. Стоит взять тотал больше 2.5 (коэффициент - 1,95).