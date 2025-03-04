Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 06:05 | Обновлено 04 марта 2025, 06:06
36
0

Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2025, 06:05 | Обновлено 04 марта 2025, 06:06
36
0
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

4 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда - безусловно велика. В прошлом сезоне получилось набрать очередной список серьезных успехов, причем отметим, что тогда Лунин достойно подменил получившего серьезную травму Куртуа. Примера, Суперкубок Испании, Лига чемпионов - чем не требл? Сейчас повторить этого не получится. Как минимум, в Суперкубке страны столичный гранд проиграл, причем крупно, Барселоне. И пока что не понятно, как сложится в Примере, да и в кубке страны, где сейчас в разгаре полуфинальная стадия.

В Лиге чемпионов тоже не все складывалось успешно для одного из фаворитов. В первых пяти матчах было три поражения. Но потом подопечные Анчелотти только побеждали. Причем не только в основном раунде, с Аталантой, Ред Булл Зальцбург и Брест, но и, в прошлом раунде плей-офф, выиграли Манчестер Сити, причем англичанам забивали по три гола в каждом поединке.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Атлетико

Клуб в прошлом сезоне не без труда замкнул топ-4 в Примере - даже выскочки из Жироны оказались выше. Но это учли, и летом заметно тратили деньги, чтобы сменить состав. Но эти инвестиции в целом оправдываются, ведь на внутренней арене получается идти наравне в Реалом с Барселоной. Причем не только в Ла Лиге - в кубке тоже достигнуто полуфинала.

В Лиге чемпионов после победы над РБ Лейпциг были поражения и Бенфике, и Лиллю. Но потом испанцы только выигрывали, вплоть до января включительно, так что вышло не просто пройти в плей-офф, но и квалифицироваться в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Все пять последних мадридских дерби приносили ничьи в основное время, причем уже трижды при этом были именно 1:1. Так было и в этом сезоне, как в сентябре, так и в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Анчелотти и его подопечных, что играют дома. Стоит взять тотал больше 2.5 (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 марта 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Тотал больше 2.5 1.95 Сделать ставку

По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Фейеноорд – Интер
Боруссия Дортмунд – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»
Футбол | 03 марта 2025, 23:29 11
ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»
ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы во время пресс-конференции

Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Футбол | 03 марта 2025, 09:03 3
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии
Таловеров признался, о чем говорил с Гвардиолой после матча Кубка Англии

Наставник «Манчестер Сити» похвалил украинского защитника

Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Футбол | 03.03.2025, 06:29
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
Одна из самых красивых спортивных журналисток Украины разводится с мужем
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
Футбол | 04.03.2025, 05:14
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Футбол | 03.03.2025, 14:32
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 7
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 14
Футбол
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
02.03.2025, 15:30 10
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем