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Испания
03 марта 2025, 19:28 |
53
0

Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года

Единственный мяч за этот период был забит 23 февраля в ворота «Жироны»

03 марта 2025, 19:28 |
53
0
Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус отметился лишь одним забитым мячом в Ла Лиге с ноября 2024 года.

1 марта состоялся поединок 26-го тура чемпионата Испании между командами «Бетис» и «Реал». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Иско забил победный гол с 11-метровой отметки.

Единственный гол в испанском чемпионате за последние 3 месяца бразилец забил 23 февраля в игре против «Жироны» (2:0). До того он в последний раз отметился забитым мячом 9 ноября 2024 года в поединке против «Осасуны» (хет-трик, 4:0).

В текущей кампании Ла Лиги Винисиус сыграл 20 матчей, отметившись 9 голами и 7 ассистами. «Реал» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Бетис - Реал Винисиус Жуниор статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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