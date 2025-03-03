Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года
Единственный мяч за этот период был забит 23 февраля в ворота «Жироны»
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус отметился лишь одним забитым мячом в Ла Лиге с ноября 2024 года.
1 марта состоялся поединок 26-го тура чемпионата Испании между командами «Бетис» и «Реал». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Иско забил победный гол с 11-метровой отметки.
Единственный гол в испанском чемпионате за последние 3 месяца бразилец забил 23 февраля в игре против «Жироны» (2:0). До того он в последний раз отметился забитым мячом 9 ноября 2024 года в поединке против «Осасуны» (хет-трик, 4:0).
В текущей кампании Ла Лиги Винисиус сыграл 20 матчей, отметившись 9 голами и 7 ассистами. «Реал» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
Vinicius Jr. has only scored one LALIGA goal since November 25th 😮 pic.twitter.com/F2vzkDasC3— ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор донецкого «Шахтера» – о поединке с «Ворсклой»
Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда