Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус отметился лишь одним забитым мячом в Ла Лиге с ноября 2024 года.

1 марта состоялся поединок 26-го тура чемпионата Испании между командами «Бетис» и «Реал». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Иско забил победный гол с 11-метровой отметки.

Единственный гол в испанском чемпионате за последние 3 месяца бразилец забил 23 февраля в игре против «Жироны» (2:0). До того он в последний раз отметился забитым мячом 9 ноября 2024 года в поединке против «Осасуны» (хет-трик, 4:0).

В текущей кампании Ла Лиги Винисиус сыграл 20 матчей, отметившись 9 голами и 7 ассистами. «Реал» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

