Реал, ПСЖ или Ман Сити? Обнародован рейтинг самых дорогих составов мира
Лідером є мадридський «Реал»
Мадридский «Реал», по данным известного статистического портала Transfermarkt, закончил 2025 год с самым дорогим составом среди всех команд мира.
Общая суммарная стоимость футболистов королевского клуба составила 1,38 млрд евро.
Вторым в этом рейтинге находится лондонский «Арсенал» (1,29 млрд евро), третье место делят «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (1,19 млрд евро).
Вспомним все команды, входящие в топ-20 в мире с самым дорогим составом игроков.
Топ-20 команд мира с самым дорогим составом игроков
- 1,38 млрд евро – Реал
- 1,29 млрд евро – Арсенал
- 1,19 млрд евро – Манчестер Сити
- 1,19 млрд евро – ПСЖ
- 1,18 млрд евро – Челси
- 1,12 млрд евро – Барселона
- 1,04 млрд евро – Ливерпуль
- 981 млн евро – Бавария
- 879 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
- 719 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 713 млн евро – Ньюкасл
- 670 млн евро – Интер
- 620 млн евро – Ноттингем Форест
- 603 млн евро – Ювентус
- 589 млн евро – Атлетико
- 520 млн евро – Брайтон
- 520 млн евро – Астон Вилла
- 511 млн евро – Боруссия Дортмунд
- 503 млн евро – Наполи
- 502 млн евро – Кристал Пэлас
The top 20 most valuable squads in the world 💸🔝 pic.twitter.com/bPGXs99DPq— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 24, 2025
