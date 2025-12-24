Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал, ПСЖ или Ман Сити? Обнародован рейтинг самых дорогих составов мира
24 декабря 2025, 16:33
Реал, ПСЖ или Ман Сити? Обнародован рейтинг самых дорогих составов мира

Лідером є мадридський «Реал»

Реал, ПСЖ или Ман Сити? Обнародован рейтинг самых дорогих составов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал», по данным известного статистического портала Transfermarkt, закончил 2025 год с самым дорогим составом среди всех команд мира.

Общая суммарная стоимость футболистов королевского клуба составила 1,38 млрд евро.

Вторым в этом рейтинге находится лондонский «Арсенал» (1,29 млрд евро), третье место делят «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (1,19 млрд евро).

Вспомним все команды, входящие в топ-20 в мире с самым дорогим составом игроков.

Топ-20 команд мира с самым дорогим составом игроков

  • 1,38 млрд евро – Реал
  • 1,29 млрд евро – Арсенал
  • 1,19 млрд евро – Манчестер Сити
  • 1,19 млрд евро – ПСЖ
  • 1,18 млрд евро – Челси
  • 1,12 млрд евро – Барселона
  • 1,04 млрд евро – Ливерпуль
  • 981 млн евро – Бавария
  • 879 млн евро – Тоттенхэм Хотспур
  • 719 млн евро – Манчестер Юнайтед
  • 713 млн евро – Ньюкасл
  • 670 млн евро – Интер
  • 620 млн евро – Ноттингем Форест
  • 603 млн евро – Ювентус
  • 589 млн евро – Атлетико
  • 520 млн евро – Брайтон
  • 520 млн евро – Астон Вилла
  • 511 млн евро – Боруссия Дортмунд
  • 503 млн евро – Наполи
  • 502 млн евро – Кристал Пэлас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
