Реал, ПСЖ или Ман Сити? Обнародован рейтинг самых дорогих составов мира

Мадридский «Реал», по данным известного статистического портала Transfermarkt, закончил 2025 год с самым дорогим составом среди всех команд мира.

Общая суммарная стоимость футболистов королевского клуба составила 1,38 млрд евро.

Вторым в этом рейтинге находится лондонский «Арсенал» (1,29 млрд евро), третье место делят «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (1,19 млрд евро).

Вспомним все команды, входящие в топ-20 в мире с самым дорогим составом игроков.

Топ-20 команд мира с самым дорогим составом игроков

1,38 млрд евро – Реал

1,29 млрд евро – Арсенал

1,19 млрд евро – Манчестер Сити

1,19 млрд евро – ПСЖ

1,18 млрд евро – Челси

1,12 млрд евро – Барселона

1,04 млрд евро – Ливерпуль

981 млн евро – Бавария

879 млн евро – Тоттенхэм Хотспур

719 млн евро – Манчестер Юнайтед

713 млн евро – Ньюкасл

670 млн евро – Интер

620 млн евро – Ноттингем Форест

603 млн евро – Ювентус

589 млн евро – Атлетико

520 млн евро – Брайтон

520 млн евро – Астон Вилла

511 млн евро – Боруссия Дортмунд

503 млн евро – Наполи

502 млн евро – Кристал Пэлас