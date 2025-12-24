Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Надеюсь, что это случится с Довбиком». Легенда Ромы высказался о украинце
Италия
24 декабря 2025, 16:50 |
491
0

«Надеюсь, что это случится с Довбиком». Легенда Ромы высказался о украинце

Роберто Пруццо ожидает, что Артем раскроются под управлением Джан Пьеро Гасперини

24 декабря 2025, 16:50 |
491
0
«Надеюсь, что это случится с Довбиком». Легенда Ромы высказался о украинце
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда «Ромы» Роберто Пруццо высказался о украинском нападающем римского клуба Артеме Довбике:

«Иногда команда играет с фальшивой девяткой, иногда – нет. Я до сих пор не понял, на каком этапе мы находимся с Довбиком. За него заплатили огромные деньги, в прошлом году он показал свой уровень в сезоне с тремя тренерами, и я думал, что он сможет сделать это и в этом году.

Надеюсь, что Гасперини сможет его восстановить, ведь он практически со всеми так делал. Центральные нападающие всегда с ним возрождались, и я надеюсь, что так будет и с Артемом».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее был назван фаворит на подписание Артема Довбика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. С Лацио сняли трансферный бан
Падение Довбика. Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Италии
Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика
Роберто Пруццо Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Il Messaggero
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24 декабря 2025, 12:41 27
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Бокс | 23 декабря 2025, 19:33 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала рейтинг на официальном сайте

Легенда Реала готовится покинуть клуб. Нашел место, где намерен играть
Футбол | 24.12.2025, 17:09
Легенда Реала готовится покинуть клуб. Нашел место, где намерен играть
Легенда Реала готовится покинуть клуб. Нашел место, где намерен играть
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24.12.2025, 09:15
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 24.12.2025, 11:22
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем