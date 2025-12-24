«Надеюсь, что это случится с Довбиком». Легенда Ромы высказался о украинце

Легенда «Ромы» Роберто Пруццо высказался о украинском нападающем римского клуба Артеме Довбике:

«Иногда команда играет с фальшивой девяткой, иногда – нет. Я до сих пор не понял, на каком этапе мы находимся с Довбиком. За него заплатили огромные деньги, в прошлом году он показал свой уровень в сезоне с тремя тренерами, и я думал, что он сможет сделать это и в этом году.

Надеюсь, что Гасперини сможет его восстановить, ведь он практически со всеми так делал. Центральные нападающие всегда с ним возрождались, и я надеюсь, что так будет и с Артемом».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

