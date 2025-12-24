Четыре клуба из топ-лиг Европы нацелены на подписание вингера Динамо
Георгий Цитаишвили интересен «Вильярреалу», «Лиону», «Лиллю» и «Лацио»
Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили привлекает внимание четырех клубов из топовых европейских лиг. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, на выступающего в аренде в «Меце» футболиста нацелились «Вильярреал», «Лацио», «Лилль» и «Лион». Все клубы рассчитывают подписать грузина свободным агентом летом 2026 года, когда закончится его контракт с «Динамо».
Лидером гонки за Цитаишвили является «желтая субмарина», где выступает грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который прикладывает все усилия для того, чтобы его партнер по сборной перебрался в Испанию.
В текущем сезоне Георгий Цитаишвили провел 17 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре
Вингер мадридского «Реала» может перейти в «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуль»