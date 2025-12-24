Четыре клуба из топ-лиг Европы нацелены на подписание вингера Динамо

Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили привлекает внимание четырех клубов из топовых европейских лиг. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, на выступающего в аренде в «Меце» футболиста нацелились «Вильярреал», «Лацио», «Лилль» и «Лион». Все клубы рассчитывают подписать грузина свободным агентом летом 2026 года, когда закончится его контракт с «Динамо».

Лидером гонки за Цитаишвили является «желтая субмарина», где выступает грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который прикладывает все усилия для того, чтобы его партнер по сборной перебрался в Испанию.

В текущем сезоне Георгий Цитаишвили провел 17 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.