  4. Четыре клуба из топ-лиг Европы нацелены на подписание вингера Динамо
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 16:13 |
Четыре клуба из топ-лиг Европы нацелены на подписание вингера Динамо

Георгий Цитаишвили интересен «Вильярреалу», «Лиону», «Лиллю» и «Лацио»

24 декабря 2025, 16:13 |
Четыре клуба из топ-лиг Европы нацелены на подписание вингера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили привлекает внимание четырех клубов из топовых европейских лиг. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, на выступающего в аренде в «Меце» футболиста нацелились «Вильярреал», «Лацио», «Лилль» и «Лион». Все клубы рассчитывают подписать грузина свободным агентом летом 2026 года, когда закончится его контракт с «Динамо».

Лидером гонки за Цитаишвили является «желтая субмарина», где выступает грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который прикладывает все усилия для того, чтобы его партнер по сборной перебрался в Испанию.

В текущем сезоне Георгий Цитаишвили провел 17 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу украинского вингера.

Даниил Кирияка Источник: Footmercato
