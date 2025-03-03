Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал
Испания
03 марта 2025, 19:21 |
509
1

Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал

Звездный вингер решил остаться в мадридском клубе

03 марта 2025, 19:21 |
509
1
Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял решение относительно своего будущего, поставив точку в трансферной саге в саудовскую лигу.

«Я сейчас очень спокоен, у меня контракт [с Реалом] до июня 2027 года, и я не могу дождаться его продления. Реал – лучшее место для меня. Я играю с лучшими людьми. Я очень счастлив», – заявил Винисиус.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

По теме:
Игрок Атлетико раскрыл секрет, какое преимущество есть у клуба перед Реалом
Винисиус забил только 1 гол в Ла Лиге с ноября 2024 года
Винисиус Жуниор впервые встретится против Атлетико в Лиге чемпионов
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
Футбол | 02 марта 2025, 22:29 9
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо

Итальянский коуч дал несколько комментариев после победы в Серии А

Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
Футбол | 03 марта 2025, 18:13 0
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко

Шовковский рассказал о непростой ситуации игрока

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03.03.2025, 07:50
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
Футбол | 03.03.2025, 12:03
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03.03.2025, 08:23
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
він же обіцяв що зробить в 10 разів більше щоб виграти золотий м'яч, то не може просто так піти)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37
Бокс
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО: Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 5
Теннис
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
Зрелищный бой без победителя. Джервонта Дэвис не сумел одолеть Роуча
02.03.2025, 07:45 30
Бокс
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 13
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем