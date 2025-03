Поставил точку в истории. Винисиус рассказал, покинет ли Реал

Звездный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял решение относительно своего будущего, поставив точку в трансферной саге в саудовскую лигу.

«Я сейчас очень спокоен, у меня контракт [с Реалом] до июня 2027 года, и я не могу дождаться его продления. Реал – лучшее место для меня. Я играю с лучшими людьми. Я очень счастлив», – заявил Винисиус.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу Жуниору предложили сумасшедший контракт из Саудовской Аравии. Срок соглашения предусматривает 5 лет с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

🚨⚪️ Vinicius Jr on his future: “I'm very calm because I have a contract until June 2027 and I CAN’T WAIT to renew it”.



“Real Madrid is the best place to be. I play with the best. I'm very happy”. pic.twitter.com/rGxz83UbJh