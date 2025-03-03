ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский сказал нам это сделать, и оно помогло»
Александр вспомнил указание легендарного тренера
Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил две игры группового этапа Лиги чемпионов 1998/99 против «Панатинаикоса» (2:1) и «Ланса» (3:1), где для выхода с первого места киевлянам надо было дважды побеждать.
«Помню, как, скажем так, настраивал нас Валерий Васильевич на Панатинаикос в Лиге чемпионов. Это был ноябрь месяц. В Киеве уже было достаточно холодно. Термобелья в те времена не было. По крайней мере, у нас. Ну и на игру против афинской команды мы, чтобы не отморозить себе ничего ниже пояса, вышли в рейтузах. Реально холодно было. Первый тайм мы проиграли (0:1).
В перерыве в раздевалке Лобановский всем приказал поснимать наши рейтузики. Сработало. Вышли на второй тайм, забили два гола и победили», – вспомнил Хацкевич.
Ранее Хацкевич рассказал о выступлениях клуба в Лиге чемпионов в сезоне 1998/99, когда удалось дойти до полуфинала турнира.
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