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Лига чемпионов
03 марта 2025, 19:02 | Обновлено 03 марта 2025, 19:39
561
0

ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский сказал нам это сделать, и оно помогло» 

Александр вспомнил указание легендарного тренера

03 марта 2025, 19:02 | Обновлено 03 марта 2025, 19:39
561
0
ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский сказал нам это сделать, и оно помогло» 
ФК Динамо. Александр Лобановский

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил две игры группового этапа Лиги чемпионов 1998/99 против «Панатинаикоса» (2:1) и «Ланса» (3:1), где для выхода с первого места киевлянам надо было дважды побеждать.

«Помню, как, скажем так, настраивал нас Валерий Васильевич на Панатинаикос в Лиге чемпионов. Это был ноябрь месяц. В Киеве уже было достаточно холодно. Термобелья в те времена не было. По крайней мере, у нас. Ну и на игру против афинской команды мы, чтобы не отморозить себе ничего ниже пояса, вышли в рейтузах. Реально холодно было. Первый тайм мы проиграли (0:1).

В перерыве в раздевалке Лобановский всем приказал поснимать наши рейтузики. Сработало. Вышли на второй тайм, забили два гола и победили», – вспомнил Хацкевич.

Ранее Хацкевич рассказал о выступлениях клуба в Лиге чемпионов в сезоне 1998/99, когда удалось дойти до полуфинала турнира.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Лига чемпионов Валерий Лобановский
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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