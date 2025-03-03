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  4. Экс-игрок Динамо: «Если Шева надел бы корону, то Лужный быстро ее сбил»
Лига чемпионов
03 марта 2025, 11:27 |
652
1

Экс-игрок Динамо: «Если Шева надел бы корону, то Лужный быстро ее сбил»

Александр Хацкевич рассказал о выступлениях клуба в сезоне 1998/99

03 марта 2025, 11:27 |
652
1
Экс-игрок Динамо: «Если Шева надел бы корону, то Лужный быстро ее сбил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о выступлениях клуба в Лиге чемпионов в сезоне 1998/99, когда удалось дойти до полуфинала турнира:

– Шевченко стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов того сезона. Восемь голов ему удалось забить. Расскажите, каким в то время был молодой Шева? Не было у него уже тогда короны на голове?

– Тогда в команде был Олег Лужный, и если бы кто-нибудь в «Динамо» надел себе «корону» на голову, он бы ее быстро сбил.

И Шева, и Ребров, в первую очередь, были классными футболистами. Они фантастически дополняли друг друга, разбирались на поле без слов. Они были профессионалами. Целеустремленными. Многое об Андрее и Сергее можно говорить, но они сами о себе говорили все своей игрой.

Вообще-то у нас тогда в команде на первом месте было мнение о нас тренера, Лобановского. Тогда никто не считался с тем, что писали о них в газетах. А Лобановский, скажу я вам, был не всегда доволен, даже когда мы побеждали, – рассказал Хацкевич.

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Лига чемпионов Александр Хацкевич Олег Лужный Сергей Ребров Андрей Шевченко Валерий Лобановский
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Тоді Динамо видало фантастичний сезон. Зараз про таке можна лише мріяти. І згадувати минулі перемоги
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