Экс-игрок Динамо: «Если Шева надел бы корону, то Лужный быстро ее сбил»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о выступлениях клуба в Лиге чемпионов в сезоне 1998/99, когда удалось дойти до полуфинала турнира:

– Шевченко стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов того сезона. Восемь голов ему удалось забить. Расскажите, каким в то время был молодой Шева? Не было у него уже тогда короны на голове?

– Тогда в команде был Олег Лужный, и если бы кто-нибудь в «Динамо» надел себе «корону» на голову, он бы ее быстро сбил.

И Шева, и Ребров, в первую очередь, были классными футболистами. Они фантастически дополняли друг друга, разбирались на поле без слов. Они были профессионалами. Целеустремленными. Многое об Андрее и Сергее можно говорить, но они сами о себе говорили все своей игрой.

Вообще-то у нас тогда в команде на первом месте было мнение о нас тренера, Лобановского. Тогда никто не считался с тем, что писали о них в газетах. А Лобановский, скажу я вам, был не всегда доволен, даже когда мы побеждали, – рассказал Хацкевич.