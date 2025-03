Пять голов за семь матчей. Легионер Динамо успешно выступает в Бразилии

2 марта состоялся ответный матч полуфинала бразильской Лиги Гаушу – «Интернасьональ» одолел «Кашиас» со счетом 3:1 и пробился в финал (общий счет 5:1).

Хозяева пропустили первыми и ушли на перерыв, уступая в счете. Однако, во втором тайме «Интернасьональ» отправил в ворота соперника три мяча. Один из голов на свой счет записал бразильский вингер Витиньо. В последних семи матчах футболист забил пять голов.

Витиньо играет на правах аренды, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо». Бразилец будет выступать за «Интернасьональ» до лета 2025 года, после чего должен вернуться в украинский клуб.

Витиньо в текущем сезоне провел десять матчей и забил пять голов. В кампании 2023/24 он выступал в составе другого бразильского клуба «Брагантину». Финал Лиги Гаушу состоится 8 и 17 марта – он пройдет в формате двух матчей.

Лига Гаушу, 1/2 финала, ответный матч. 2 марта

Интернасьональ – Кашиас – 3:1

Голы: Валенсия, 57, 79, Витиньо, 63 – Бастос, 41

Гол Витиньо:

🎯 Passe 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥 de Victor Gabriel, nas costas da zaga, para Bernabei;

🌬️ ARRANQUE e ASSISTÊNCIA perfeitos do meu lateral-esquerdo;

🧴 𝙋𝙀𝙍𝙁𝙐𝙈𝙀 𝘿𝙀 𝙂𝙊𝙇 do goleador Little Victor!



QUE GOLAÇO DA ACADEMIA DO POVO! 🇦🇹🤌 pic.twitter.com/YagO7au7UX