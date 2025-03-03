Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять голов за семь матчей. Легионер Динамо успешно выступает в Бразилии
Бразилия
03 марта 2025, 10:55 |
681
0

Пять голов за семь матчей. Легионер Динамо успешно выступает в Бразилии

Витиньо помог «Интернасьоналю» одержать победу в Лиге Гаушу

03 марта 2025, 10:55 |
681
0
Пять голов за семь матчей. Легионер Динамо успешно выступает в Бразилии
ФК Интернасьональ. Витиньо

2 марта состоялся ответный матч полуфинала бразильской Лиги Гаушу – «Интернасьональ» одолел «Кашиас» со счетом 3:1 и пробился в финал (общий счет 5:1).

Хозяева пропустили первыми и ушли на перерыв, уступая в счете. Однако, во втором тайме «Интернасьональ» отправил в ворота соперника три мяча. Один из голов на свой счет записал бразильский вингер Витиньо. В последних семи матчах футболист забил пять голов.

Витиньо играет на правах аренды, а его контракт принадлежит киевскому «Динамо». Бразилец будет выступать за «Интернасьональ» до лета 2025 года, после чего должен вернуться в украинский клуб.

Витиньо в текущем сезоне провел десять матчей и забил пять голов. В кампании 2023/24 он выступал в составе другого бразильского клуба «Брагантину». Финал Лиги Гаушу состоится 8 и 17 марта – он пройдет в формате двух матчей.

Лига Гаушу, 1/2 финала, ответный матч. 2 марта

Интернасьональ – Кашиас – 3:1

Голы: Валенсия, 57, 79, Витиньо, 63 – Бастос, 41

Гол Витиньо:

По теме:
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»
Названа сумма компенсации, которую Верес заплатил Динамо за трансфер Балабы
«Заходил Кучма, а мы внимания не обращали». Хацкевич – о победе Динамо в ЛЧ
чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Витиньо (Динамо) Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Бокс | 03 марта 2025, 07:50 3
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»

Украинец назвал пятерку лучших боксеров в мире, поставив на первое место Кроуфорда

Месси решил за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Футбол | 03 марта 2025, 08:50 1
Месси решил за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону

Аргентинец решил продлить контракт с американским клубом

«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
Футбол | 02.03.2025, 22:29
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Бокс | 03.03.2025, 05:02
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пару месяцев назад играл в FIFA, теперь вышел на Этихад»
Футбол | 03.03.2025, 09:57
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пару месяцев назад играл в FIFA, теперь вышел на Этихад»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пару месяцев назад играл в FIFA, теперь вышел на Этихад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
Американский супертяж: «Я сильнее, надеру задницу Усику, 100%»
02.03.2025, 01:12 7
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
ВИДЕО. Фьюри поддержал Трампа, пояс Усика в Белом доме, деньги Дюбуа
01.03.2025, 15:21 2
Бокс
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 1
Футбол
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
01.03.2025, 17:23 8
Футбол
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Статистика ударов титульного поединка Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
02.03.2025, 08:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем