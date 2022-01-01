ФОТО. Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в Эвертоне

Украинец Виталий Миколенко будет выступать за «Эвертон» под игровым номером 19. Напомним, в Киеве он играл с числом 16 на спине.
1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.
Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Стоимость трансфера не обнародована.
В ближайшем матче АПЛ «Эвертон» будет играть против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.
🇺🇦 VM19 🇺🇦 pic.twitter.com/Nrkgrw7aP2— Everton (@Everton) January 1, 2022
New Year, new Blue. 📸 pic.twitter.com/xzGQBblFXl— Everton (@Everton) January 1, 2022
Источник — ФК Эвертон
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