ФОТО. Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в Эвертоне

Украинец Виталий Миколенко будет выступать за «Эвертон» под игровым номером 19. Напомним, в Киеве он играл с числом 16 на спине.

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Стоимость трансфера не обнародована.

В ближайшем матче АПЛ «Эвертон» будет играть против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.