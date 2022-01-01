ФОТО. Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в Эвертоне

Виталий наденет футболку с игровым номером 19, а в Киеве играл с числом 16

  • 01.01.2022 12:41
  • 2297 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в Эвертоне
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Украинец Виталий Миколенко будет выступать за «Эвертон» под игровым номером 19. Напомним, в Киеве он играл с числом 16 на спине.

1 января английский клуб «Эвертон» официально объявил о трансфере защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Стоимость трансфера не обнародована.

В ближайшем матче АПЛ «Эвертон» будет играть против «Брайтона» 2 января в 16:00 по Киеву. Команда из Ливерпуля сейчас занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав 19 очков после 17 матчей.

Источник — ФК Эвертон

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 01.01.2022 13:39
    0
    И цвета динамовские, и город расположен на реке. Почти как дома.
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 01.01.2022 13:32
    -2
    Лавку він терти буде дупою, а не виступати
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