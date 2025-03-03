Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы

3 марта во время пресс-конференции главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал, какие выводы клуб сделал по поводу неудачной логистики во время Лиги Европы.

«У нас были разговоры о неудачном выступлении в Лиге Европы. Одна из причин, на которую мы не списываем наше выступление, но она все равно тяжелый фактор, – это логистика. У нас есть несколько направлений, но пока я не хочу об этом говорить», – сказал Шовковский.

«Динамо сейчас рассматривает находящиеся рядом с границей стадионы. Мы подготовим несколько вариантов и представим их на утверждение главному тренеру и руководству», – добавил Максим Радуцкий.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» играло в Польше, а в групповом турнире Лиги Европы домашней ареной был выбран немецкий Гамбург.

Ранее Александр Шовковский прокомментировал потерю очков в матче против «Ворсклы».

«Динамо» организовало пресс-конференцию вместе с GG.BET