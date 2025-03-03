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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 17:10 | Обновлено 03 марта 2025, 17:45
424
1

«Этой игрой чемпионат не завершается». Шовковский – о ничье с Ворской

Киевское «Динамо» продолжает лидировать в чемпионате Украины

03 марта 2025, 17:10 | Обновлено 03 марта 2025, 17:45
424
1
«Этой игрой чемпионат не завершается». Шовковский – о ничье с Ворской
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта киевское «Динамо» организовало пресс-конференцию с участием главного тренера Александра Шовковского и игроков Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленко.

«В этом и состоит составляющая футбола, что мы должны в каждом матче играть на максимуме. В матче с "Ворсклой", к сожалению, недоработали в некоторых критериях.

Уже разобрали игру и сделали ответные акценты. Этой игрой чемпионат не завершается», – передает слова Александра Шовковского корреспондент Sport.ua Сергей Цыба на пресс-конференции.

Ранее Александр Шовковский рассказал о новом контракте Владимира Бражко.

«Динамо» организовало пресс-конференцию вместе с GG.BET

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Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Микола Унгурян
все вірно крім гри на максимумі - не грало ДК з Ворсклою на максимумах, навпаки, після швидкого голу думали на мінімалках обіграти
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