«Этой игрой чемпионат не завершается». Шовковский – о ничье с Ворской

3 марта киевское «Динамо» организовало пресс-конференцию с участием главного тренера Александра Шовковского и игроков Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленко.

«В этом и состоит составляющая футбола, что мы должны в каждом матче играть на максимуме. В матче с "Ворсклой", к сожалению, недоработали в некоторых критериях.

Уже разобрали игру и сделали ответные акценты. Этой игрой чемпионат не завершается», – передает слова Александра Шовковского корреспондент Sport.ua Сергей Цыба на пресс-конференции.

Ранее Александр Шовковский рассказал о новом контракте Владимира Бражко.

«Динамо» организовало пресс-конференцию вместе с GG.BET