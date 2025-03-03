«Этой игрой чемпионат не завершается». Шовковский – о ничье с Ворской
Киевское «Динамо» продолжает лидировать в чемпионате Украины
3 марта киевское «Динамо» организовало пресс-конференцию с участием главного тренера Александра Шовковского и игроков Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленко.
«В этом и состоит составляющая футбола, что мы должны в каждом матче играть на максимуме. В матче с "Ворсклой", к сожалению, недоработали в некоторых критериях.
Уже разобрали игру и сделали ответные акценты. Этой игрой чемпионат не завершается», – передает слова Александра Шовковского корреспондент Sport.ua Сергей Цыба на пресс-конференции.
Ранее Александр Шовковский рассказал о новом контракте Владимира Бражко.
«Динамо» организовало пресс-конференцию вместе с GG.BET
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