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  4. Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 17:05 | Обновлено 03 марта 2025, 17:46
897
7

Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»

Тренер пояснил решение клуба

03 марта 2025, 17:05 | Обновлено 03 марта 2025, 17:46
897
7
Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Сегодня Динамо Киев вместе с GG.BET организовало пресс-конференцию с участием наставника команды Александра Шовковского, а также игроков Андрея Ярмоленко, Александра Пихаленка.

У тренера сразу спросили по поводу трансферной ситуации Владимира Бражко, которого не отпустили в клуб АПЛ Вулверхэмптон.

«Каждый из игроков хочет играть в сильнейших чемпионатах мира. Это нормальное желание игрока быть в топовом турнире. У нас есть свои задачи. Мы хотим, чтобы каждый игрок рос, становился лучшей версией самого себя. Однако отпускать игрока в команду, которая борется с выживанием даже в АПЛ – это не то развитие, которого мы желаем игрокам».

«Кроме того, в шестом туре Лиги Европы Бражко получил травму, и мы на него не рассчитывали в последних матчах Лиги Европы», – передает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба с пресс-конференции.

Хавбек на днях продлил контракт с Динамо.

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Владимир Бражко Динамо Киев Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Victor673256ua
Вулверхемптон скоріше за все в АПЛ залишиться. А для Бражка це була б чудова школа
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+4
Микола Унгурян
смішно.. враховуючи, що гравець продовжив контракт з клубом, то його цілком влаштовує місце в ДК і він сам нікуди не планує переходити.
а якщо хоче грати і зростати, то навіть останній клуб АПЛ за рівнем вище ніж перший клуб УПЛ
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+3
saltim
Какой бред! Любая команда АПЛ сильнее нынешнего Динамо в два раза.Забарного не в аутсайдер продавали? Лицемер
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
а миколенко вы куда продали)))
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+2
Lesovij7
Динамо в АПЛ болталось бы внизу таблицы. Бражко мог бы себя показать и его бы другой клуб выкупил. Когда приходит предложение из АПЛ и за хорошие деньги то нужно продавать. А теперь почему два матча в основе Михайленко? 
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+1
AK.228
Смешно… действительно - любая команда АПЛ лучше и динамо и Шахтера 
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0
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