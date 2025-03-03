Шовковский о Бражко: «Динамо не хотело продавать его аутсайдеру АПЛ»

Сегодня Динамо Киев вместе с GG.BET организовало пресс-конференцию с участием наставника команды Александра Шовковского, а также игроков Андрея Ярмоленко, Александра Пихаленка.

У тренера сразу спросили по поводу трансферной ситуации Владимира Бражко, которого не отпустили в клуб АПЛ Вулверхэмптон.

«Каждый из игроков хочет играть в сильнейших чемпионатах мира. Это нормальное желание игрока быть в топовом турнире. У нас есть свои задачи. Мы хотим, чтобы каждый игрок рос, становился лучшей версией самого себя. Однако отпускать игрока в команду, которая борется с выживанием даже в АПЛ – это не то развитие, которого мы желаем игрокам».

«Кроме того, в шестом туре Лиги Европы Бражко получил травму, и мы на него не рассчитывали в последних матчах Лиги Европы», – передает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба с пресс-конференции.

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