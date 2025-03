Известный американский клуб MLS заинтересован в трансфере Малиновского

Американский клуб Нью-Йорк Сити рассматривает возможность подписания украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского, сообщает Хуан Карлос, журналист Empire Sports Media.

По информации источника, Малиновский является одним из главных кандидатов на усиление команды, поскольку в Нью-Йорк Сити остаются свободными две квоты Designated Player (игрок с особым контрактом в MLS).

31-летний хавбек ныне выступает за итальянский клуб Дженоа. В текущем сезоне Серии А Малиновский из-за травмы ноги провел всего 5 матчей, без забитых голов.

Потенциальный переход в MLS может стать новым вызовом для украинца, ранее выступавшего за Шахтер, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель.

