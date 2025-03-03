Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнюю тренировку Ингульца президент ФК Александр Поворознюк приехал не с пустыми руками, а с премиальными за вчерашнюю победу петровчан в 19 туре УПЛ над Кривбассом.

Такая оперативность клубного босса ясна: подопечные Василия Кобина должны быть убеждены, что определенные бонусы получат уже на следующий день. Потому и с соответствующей настройкой должны выходить на каждый матч.

По имеющимся данным, в расположении «Ингульца» на просмотре находятся Евгений Янович и Никита День из молодежного состава «Черноморца» (U-19) и воспитанник прикарпатского футбола Арсен Гросу, который в последнее время выступал за польскую «Сталь» (Жешув). А вот с защитником «Ужгорода» Иваном Ильчуком договориться не удалось, и он уже вернулся домой.

«Ингулец» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» показал, как выглядит раздевалка после победы над «Кривбассом».