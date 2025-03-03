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  4. Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 18:30 | Обновлено 03 марта 2025, 19:32
2953
4

Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу

Клубный босс оперативно отреагировал на победу над «Кривбассом»

03 марта 2025, 18:30 | Обновлено 03 марта 2025, 19:32
2953
4
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнюю тренировку Ингульца президент ФК Александр Поворознюк приехал не с пустыми руками, а с премиальными за вчерашнюю победу петровчан в 19 туре УПЛ над Кривбассом.

Такая оперативность клубного босса ясна: подопечные Василия Кобина должны быть убеждены, что определенные бонусы получат уже на следующий день. Потому и с соответствующей настройкой должны выходить на каждый матч.

По имеющимся данным, в расположении «Ингульца» на просмотре находятся Евгений Янович и Никита День из молодежного состава «Черноморца» (U-19) и воспитанник прикарпатского футбола Арсен Гросу, который в последнее время выступал за польскую «Сталь» (Жешув). А вот с защитником «Ужгорода» Иваном Ильчуком договориться не удалось, и он уже вернулся домой.

«Ингулец» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» показал, как выглядит раздевалка после победы над «Кривбассом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс Александр Поворознюк премиальные инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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zhyr
Борець за справедливість видає преміальні в конвертах?))
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+2
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Andromed
та написали би вже суму, Поворознюк любить цим хвастатися
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+2
Олег Мандрівник
Угадайте кто заплатил
Даю подсказку
Его фамилия начинается на А, заканчивается В
🤣
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0
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