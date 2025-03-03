Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Клубный босс оперативно отреагировал на победу над «Кривбассом»
Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнюю тренировку Ингульца президент ФК Александр Поворознюк приехал не с пустыми руками, а с премиальными за вчерашнюю победу петровчан в 19 туре УПЛ над Кривбассом.
Такая оперативность клубного босса ясна: подопечные Василия Кобина должны быть убеждены, что определенные бонусы получат уже на следующий день. Потому и с соответствующей настройкой должны выходить на каждый матч.
По имеющимся данным, в расположении «Ингульца» на просмотре находятся Евгений Янович и Никита День из молодежного состава «Черноморца» (U-19) и воспитанник прикарпатского футбола Арсен Гросу, который в последнее время выступал за польскую «Сталь» (Жешув). А вот с защитником «Ужгорода» Иваном Ильчуком договориться не удалось, и он уже вернулся домой.
«Ингулец» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее мы сообщали, что «Ингулец» показал, как выглядит раздевалка после победы над «Кривбассом».
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