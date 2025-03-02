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  4. Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 16:16 |
2097
2

Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом

Подопечные Василия Кобина одержали вторую победу в сезоне

02 марта 2025, 16:16 |
2097
2
Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом
УПЛ

2 марта в матче 19-го тура «Ингулец» одержал сенсационную победу над «Кривбассом» (2:0).

Подопечные Василия Кобина до этой игры в сезоне имели лишь одну победу – над «Ворсклой» (3:0) в ноябре 2024 года.

Этот успех стал чрезвычайно важным для команды из Петрово, и игроки не скрывали своих эмоций.

Сначала футболисты бурно отпраздновали победу прямо на поле, а затем продолжили радоваться уже в раздевалке.

Что же касается «Кривбасса», то команде есть над чем задуматься – подопечные Юрия Вернидуба проиграли оба матча после возобновления чемпионата с общим счетом 0:5.

«Ингулец» одержал победу над «Кривбассом» в матче 19-го тура Премьер-лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Василий Кобин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
Кривбас схоже з відпустки так і не вийшов...
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+1
Mark4854590
Буде дуже цікава боротьба внизу турнірної таблиці. А Кривбас та Полісся, здається, дуже не хочуть грати у єврокубках
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0
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