Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом
Подопечные Василия Кобина одержали вторую победу в сезоне
2 марта в матче 19-го тура «Ингулец» одержал сенсационную победу над «Кривбассом» (2:0).
Подопечные Василия Кобина до этой игры в сезоне имели лишь одну победу – над «Ворсклой» (3:0) в ноябре 2024 года.
Этот успех стал чрезвычайно важным для команды из Петрово, и игроки не скрывали своих эмоций.
Сначала футболисты бурно отпраздновали победу прямо на поле, а затем продолжили радоваться уже в раздевалке.
Что же касается «Кривбасса», то команде есть над чем задуматься – подопечные Юрия Вернидуба проиграли оба матча после возобновления чемпионата с общим счетом 0:5.
«Ингулец» одержал победу над «Кривбассом» в матче 19-го тура Премьер-лиги.
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