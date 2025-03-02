Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом

2 марта в матче 19-го тура «Ингулец» одержал сенсационную победу над «Кривбассом» (2:0).

Подопечные Василия Кобина до этой игры в сезоне имели лишь одну победу – над «Ворсклой» (3:0) в ноябре 2024 года.

Этот успех стал чрезвычайно важным для команды из Петрово, и игроки не скрывали своих эмоций.

Сначала футболисты бурно отпраздновали победу прямо на поле, а затем продолжили радоваться уже в раздевалке.

Что же касается «Кривбасса», то команде есть над чем задуматься – подопечные Юрия Вернидуба проиграли оба матча после возобновления чемпионата с общим счетом 0:5.

«Ингулец» одержал победу над «Кривбассом» в матче 19-го тура Премьер-лиги.