Ничья от Динамо, разгром от Шахтера, провал от Кривбасса

«Динамо» оступилось в игре против «Ворсклы». Осечкой конкурента воспользовался «Шахтер», который в матче тура разгромил «Александрию» – 3:0. «Карпаты» в меньшинстве одолели ЛНЗ. После рашистского прилета на базу «Черноморца» одесситы проиграли «Левому берегу».

Игра «Ингульца» и «Кривбасса» растянулась на два дня. И завершилась неожиданной победой команды Василия Кобина.

Принцип тура

ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Матч против «Полесья» для нынешнего наставника «Оболони» Сергея Шищенко был особенным, ведь в киевскую команду специалист перебрался именно из житомирской. И нынешние подопечные Шищенко дали бой его бывшим подопечным. И не только дали бой, но и отобрали очки у «Полесья». Кстати, под руководством Шищенко «пивовары» не проигрывают уже пять последних матчей.

Сенсация тура

В минувшем туре «Ворскла» была бита «Оболонью», а «Динамо» без проблем одолело крепкие «Карпаты». Казалось бы, в матче между командами Шовковского и Максимова все уже ясно до его начала, тем более что наставник ворсклян был вынужден пропускать игру из-за дисквалификации. Однако поединок, который состоялся в Киеве, а должен был состояться в Полтаве, для номинальных гостей сложился очень непросто. Они первыми повели в счете (отличился Буяльский) в начале первого тайма, однако затем практически бросили играть. И было лишь делом времени, когда номинальные хозяева отыграются. Они отыгрались в начале второй половины встречи усилиями Скляра. На этом все.

Слова тура

Достаточно неожиданное объяснение ничьей с «Ворсклой» выдал после игры главный тренер «Динамо» Александр Шовковский: «Сегодня мы оказались не готовы к тому, чтобы играть в таких условиях. Мы привыкли к тому, что поле быстрое, мяч контролируется за счет быстрого поля, а сегодня нужно было упростить игру, больше забрасывать мяч за спины нашим оппонентам. Одна передача прошла, было несколько хороших моментов. Но все равно мы играли не так, как требовалось в той ситуации, когда погодные условия наложили свой отпечаток. При этом ни в коем случае не хочу сетовать на поле, что именно оно виновато в том, что мы потеряли очки, но мы не адаптировались к этому и открывались больше в недостачу. Из-за этого теряли мяч и получали контратаки».

Антирекорд тура

«Ворскла» добыла очень почетную ничью в поединке против лидера чемпионата. Однако, несмотря на положительные эмоции, в игре против «Динамо» для полтавчан нашелся и негативный момент. Дело в том, что гол, забитый в ворота «Ворсклы» Буяльским, стал для полтавчан тысячным, пропущенным в элитном дивизионе. Больше «Ворсклы» в премьер-лиге/высшей лиге не пропускал никто.

Пенальти тура

Единственный и победный мяч в игре «Карпаты» – ЛНЗ, состоявшейся в Житомире, был забит с одиннадцатиметровой отметки. Защитник гостей Драмбаев, пытаясь опередить Краснопира, сыграл рукой в мяч, и арбитр Пасхал назначил пенальти. Удар четко исполнил Бруниньо. Кстати, на тот момент львовяне выступали в меньшинстве. В середине первого тайма был удален Альварес, получивший два «горчичника» на протяжении восьми минут.

Прилет тура

Накануне матча «Черноморец» - «Левый берег» тренировочная база одесситов пострадала от воздушной атаки рашистов. Итогом массированного обстрела стали серьезные разрушения. В частности, пострадали административные здания, авто сотрудников клуба, поврежден бассейн. К счастью, никто из игроков или представителей клуба не пострадал. «Черноморец» матч против «ЛБ» проиграл.

Матч тура

Во Львове встретились вторая и третья команды текущего чемпионата – «Александрия» и «Шахтер». В первом круге яркая и боевая игра между этими командами завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Руслана Ротаня. В этот раз его подопечные проиграли. Причем уступили крупно. Хотя почти до 80-й минуты матча счет не был открыт. Однако под завесу игры «Александрия» таки дрогнула. Пропустила один гол, и сразу же посыпалась, пропустив еще дважды.

После матча наставник действующих чемпионов Марино Пушич заявил, что его соперник откровенно играл на ничью. Однако Руслан Ротань в свою очередь заявил, что его команда на ничью не играла. Поди теперь разбери, кто из них прав.

Герой тура

«Шахтер» без Судакова – совсем другая команда, что с Георгием. Не в пользу первой команде. Этот тезис наглядно был подтвержден в игре «горняков» против «Александрии». Без Судакова на поле дончане ничего не могли противопоставить «горожанам». Но когда десятый номер «Шахтера» появился на поле во втором тайме, все поменялось. Именно Судаков забил первый мяч в ворота «Александрии», который и перевернул игру. А затем он же и поставил победную точку в матче.

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Перенос тура

Матч «Ингулец» – «Кривбасс», который должен был состояться в первый день весны в Кривом Роге, из-за затянувшейся воздушной тревоги (больше шести часов) был перенесен на следующий день. Этот перенос для номинальных гостей оказался неудачным. «Кривбасс» неожиданно проиграл с сухим счетом – 0:2. Это первая в истории противостояния победа «Ингульца» над криворожанами. Кстати, в первом «весеннем» туре команда Юрия Вернидуба также проиграла всухую («Вересу» 0:3).

Комбинация тура

Классный мяч был забит в ворота «Кривбасса» футболистами «Ингульца» после фланговой атаки. Волохатый протащил мяч правым краем, устоял на ногах в противоборстве с защитником, и практически от углового флажка сделал передачу в центр штрафной площади, где Пушкарев очень высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в притирку со штангой. Роналду бы оценил.

Автогол тура

Уже в дебюте встречи «Верес» – «Колос» хозяева вышли вперед. Вышли вперед после быстрой и размашистой контратаки. Однако завершил эту контратаку точным ударом защитник «Колоса» Красничи. Мяч попал в ногу Илиру и залетел в угол ворот без шансов для голкипера «аграриев» Пахолюка.

Эпилог тура

«Верес» вырвал победу в матче против «Колоса» на восьмой добавленной к времени второго тайма минуте. Забитым мячом отличился полузащитник Харатин, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Кстати, в первой части сезона Игорь защищал цвета именно «Колоса».

Символическая сборная тура