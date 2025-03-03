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  4. «Я послушался». Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024
Испания
03 марта 2025, 19:58 |
552
0

«Я послушался». Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024

Бразилец утверждает, что это было указание от «Реала»

03 марта 2025, 19:58 |
552
0
«Я послушался». Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему не посетил церемонию Золотого мяча 2024 года.

«Есть люди, которые голосуют, и все... У меня еще будут шансы выиграть награды и титулы с «Реалом». Клуб попросил меня не идти на эту церемонию и остаться в Мадриде. Я послушался, сделал то, что мне сказали», – сказал Винисиус Жуниор.

Ожидалось, что Винисиус станет обладателем Золотого мяча 2024, но в последний момент награда досталась Родри из «Манчестер Сити». Винисиус и все представители «Реала» проигнорировали церемонию вручения ЗМ.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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