«Я послушался». Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024
Бразилец утверждает, что это было указание от «Реала»
Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему не посетил церемонию Золотого мяча 2024 года.
«Есть люди, которые голосуют, и все... У меня еще будут шансы выиграть награды и титулы с «Реалом». Клуб попросил меня не идти на эту церемонию и остаться в Мадриде. Я послушался, сделал то, что мне сказали», – сказал Винисиус Жуниор.
Ожидалось, что Винисиус станет обладателем Золотого мяча 2024, но в последний момент награда досталась Родри из «Манчестер Сити». Винисиус и все представители «Реала» проигнорировали церемонию вручения ЗМ.
🚨 Vini Jr on the Ballon d’Or: “There are people who vote, that's it… I will have other chances to win more awards and titles with this club”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2025
“The club asked me NOT to go to the Gala… and stay in Madrid. I do what they say”. pic.twitter.com/pZ8tW57LL5
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