«Я послушался». Винисиус рассказал, почему не посетил церемонию ЗМ-2024

Звездный бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему не посетил церемонию Золотого мяча 2024 года.

«Есть люди, которые голосуют, и все... У меня еще будут шансы выиграть награды и титулы с «Реалом». Клуб попросил меня не идти на эту церемонию и остаться в Мадриде. Я послушался, сделал то, что мне сказали», – сказал Винисиус Жуниор.

Ожидалось, что Винисиус станет обладателем Золотого мяча 2024, но в последний момент награда досталась Родри из «Манчестер Сити». Винисиус и все представители «Реала» проигнорировали церемонию вручения ЗМ.

