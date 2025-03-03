Неужели Лидс рискует карьерой капитана ради результата? Мнение врача

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с травмой Итана Ампаду, защитника Лидса, который лидирует в Чемпионшипе:

«Лидс отказался оперировать своего капитана. Итан Ампаду серьезно травмировал колено. Как стало известно, речь идет о травме коленного хряща. Первый вывод врачей был очевиден – операция.

Но понимая, что операция будет означать вылет до конца сезона (который чрезвычайно важен для команды), Лидс проконсультировался с другими врачами и решил рискнуть.

Коуч Даниэль Фарк сообщил, что клуб выбирает лечить Ампаду консервативным путем и надеется увидеть его в общей группе после мартовской международной паузы.

Если консервативное лечение не даст результат – игрока прооперируют. Соответственно, клуб и игрок серьезно рискуют, ставя во главу угла результат команды, а не здоровье игрока.

К слову, травмы хряща считаются одними из самых сложных. В Украине это вообще фактически травма, после которой заканчивают карьеру. История Максима Малышева до сих пор в памяти.

В Европе все чаще оперируют подобные травмы. Также можно лечить эту проблему консервативно, что не всегда приводит к успеху. Очень интересный кейс, будем следить».