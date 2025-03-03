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Англия
03 марта 2025, 19:01 | Обновлено 03 марта 2025, 19:40
194
0

Неужели Лидс рискует карьерой капитана ради результата? Мнение врача

Лидер Чемпионшипа принял решение не оперировать Итана Ампаду

03 марта 2025, 19:01 | Обновлено 03 марта 2025, 19:40
194
0
Неужели Лидс рискует карьерой капитана ради результата? Мнение врача
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Ампаду (слева)

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о ситуации с травмой Итана Ампаду, защитника Лидса, который лидирует в Чемпионшипе:

«Лидс отказался оперировать своего капитана. Итан Ампаду серьезно травмировал колено. Как стало известно, речь идет о травме коленного хряща. Первый вывод врачей был очевиден – операция.

Но понимая, что операция будет означать вылет до конца сезона (который чрезвычайно важен для команды), Лидс проконсультировался с другими врачами и решил рискнуть.

Коуч Даниэль Фарк сообщил, что клуб выбирает лечить Ампаду консервативным путем и надеется увидеть его в общей группе после мартовской международной паузы.

Если консервативное лечение не даст результат – игрока прооперируют. Соответственно, клуб и игрок серьезно рискуют, ставя во главу угла результат команды, а не здоровье игрока.

К слову, травмы хряща считаются одними из самых сложных. В Украине это вообще фактически травма, после которой заканчивают карьеру. История Максима Малышева до сих пор в памяти.

В Европе все чаще оперируют подобные травмы. Также можно лечить эту проблему консервативно, что не всегда приводит к успеху. Очень интересный кейс, будем следить».

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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