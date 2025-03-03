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Чемпионшип
03 марта 2025, 19:57 | Обновлено 03 марта 2025, 20:11
186
0

Джоб Беллингем – первый игрок Чемпионшипа по интересному достижению

Игра против «Шеффилд Уэнсдей» стала для англичанина 100-й в турнире

03 марта 2025, 19:57 | Обновлено 03 марта 2025, 20:11
186
0
Джоб Беллингем – первый игрок Чемпионшипа по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Сандерленда» Джоб Беллингем стал первым игроком в истории, который родился после ребрединга Чемпионшипа в сезоне 2004/05 и провел 100 матчей в соревновании.

28 февраля состоялся матч 35-го тура английского чемпионата между командами «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерленд». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

За свое время выступлений в Чемпионшипе Джоб в 100 поединках забил 11 голов и отдал 4 ассиста. За «Сандерленд» англичанин сыграл 76 матчей, а остальные 24 провел в составе «Бирмингем Сити»

В этом сезоне английского чемпионата Беллингем принял участие в 31 игре, отметившись 7 результативными действиями (4 Г + 3 А). «Сандерленд» занимает четвертое место в турнирной таблице (18 побед, 11 ничьих, 6 поражений).

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Джоб Беллингем Чемпионшип чемпионат Англии по футболу статистика Сандерленд Бирмингем Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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