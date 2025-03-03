Джоб Беллингем – первый игрок Чемпионшипа по интересному достижению
Игра против «Шеффилд Уэнсдей» стала для англичанина 100-й в турнире
Хавбек «Сандерленда» Джоб Беллингем стал первым игроком в истории, который родился после ребрединга Чемпионшипа в сезоне 2004/05 и провел 100 матчей в соревновании.
28 февраля состоялся матч 35-го тура английского чемпионата между командами «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерленд». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
За свое время выступлений в Чемпионшипе Джоб в 100 поединках забил 11 голов и отдал 4 ассиста. За «Сандерленд» англичанин сыграл 76 матчей, а остальные 24 провел в составе «Бирмингем Сити»
В этом сезоне английского чемпионата Беллингем принял участие в 31 игре, отметившись 7 результативными действиями (4 Г + 3 А). «Сандерленд» занимает четвертое место в турнирной таблице (18 побед, 11 ничьих, 6 поражений).
100 - Jobe Bellingham has become the first player born after the first Championship game was played on 7 August 2004 to make 100 appearances in the Championship. Coca-Cola. pic.twitter.com/EvRW2Vvgpi— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2025
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