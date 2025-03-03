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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 19:45 | Обновлено 03 марта 2025, 20:17
1012
0

В Шахтере рассказали, как ведут переговоры с потенциальными новичками

Палкин сказал, что все время уходит на уговоры приехать в Украину

03 марта 2025, 19:45 | Обновлено 03 марта 2025, 20:17
1012
0
В Шахтере рассказали, как ведут переговоры с потенциальными новичками
ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что самое сложное в приглашении новичков – уговорить их приехать в Украину во время войны.

«Все боятся, и это нормально. Легионеры боятся, украинские игроки боятся, я боюсь, потому что нужно все организовать. 70-80% переговоров чаще всего занимают убеждения игрока, его семьи и агентов, что стоит приехать в Украину».

«Мы проводим десятки звонков, объясняем и объясняем, как все устроены, какая у нас логистика, где укрытия, что будет, если что-то пойдет не так. Сложнее всего было убедить первого бразильца, после этого пошло легче».

«Но есть как удачные, так и неудачные истории переговоров», – сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига российско-украинская война трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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