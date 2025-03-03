В Шахтере рассказали, как ведут переговоры с потенциальными новичками

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что самое сложное в приглашении новичков – уговорить их приехать в Украину во время войны.

«Все боятся, и это нормально. Легионеры боятся, украинские игроки боятся, я боюсь, потому что нужно все организовать. 70-80% переговоров чаще всего занимают убеждения игрока, его семьи и агентов, что стоит приехать в Украину».

«Мы проводим десятки звонков, объясняем и объясняем, как все устроены, какая у нас логистика, где укрытия, что будет, если что-то пойдет не так. Сложнее всего было убедить первого бразильца, после этого пошло легче».

«Но есть как удачные, так и неудачные истории переговоров», – сказал Палкин.