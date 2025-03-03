В Шахтере рассказали, как ведут переговоры с потенциальными новичками
Палкин сказал, что все время уходит на уговоры приехать в Украину
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что самое сложное в приглашении новичков – уговорить их приехать в Украину во время войны.
«Все боятся, и это нормально. Легионеры боятся, украинские игроки боятся, я боюсь, потому что нужно все организовать. 70-80% переговоров чаще всего занимают убеждения игрока, его семьи и агентов, что стоит приехать в Украину».
«Мы проводим десятки звонков, объясняем и объясняем, как все устроены, какая у нас логистика, где укрытия, что будет, если что-то пойдет не так. Сложнее всего было убедить первого бразильца, после этого пошло легче».
«Но есть как удачные, так и неудачные истории переговоров», – сказал Палкин.
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