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  4. Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 18:13 | Обновлено 03 марта 2025, 18:14
2951
4

Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко

Шовковский рассказал о непростой ситуации игрока

03 марта 2025, 18:13 | Обновлено 03 марта 2025, 18:14
2951
4
Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему ключевой хавбек Николай Шапаренко не всегда выходит в стартовом составе и не демонстрирует привычную игру.

Пресс-конференция киевского клуба организована вместе с GG.BET.

«Ни за одним из игроков не закреплено место в стартовом составе. У него был очень непростой период: в ноябре-декабре, когда он перенес болезнь. Он принимал антибиотики, и когда мы начали готовиться, состояние Николая было не лучшим. Пока он не находится на своем привычном уровне. Это из-за болезни, которую он перенес».

«С «Галатасараем» он играл, получил желтую карточку, из-за которой не смог сыграть в последнем матче Лиги Европы. Однако он снова заболел, пролежал в больнице три дня с температурой 39. Поэтому восстановление было очень сложным. Он потерял несколько килограммов. Мы об этом раньше не говорили. Только в конце сбора он начал набирать ту форму, в которой мы его привыкли видеть».

«Уверен, что у него впоследствии будет больше игрового времени и будет приносить пользу клубу», – передает слова Шовковского корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

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Николай Шапаренко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
Тоді здоров'я і скоріше набрати оптимальну форму
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+2
umnuy2
отпустили бы пацана в турцию и не болел бы-там тепло
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+1
Andromed
У Шапаренка кар'єра взагалі не в то русло пішло, будем сподіватися що набере оптимальну форму
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0
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