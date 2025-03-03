Больница и потеря веса. Тренер Динамо раскрыл детали проблем Шапаренко

Тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему ключевой хавбек Николай Шапаренко не всегда выходит в стартовом составе и не демонстрирует привычную игру.

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«Ни за одним из игроков не закреплено место в стартовом составе. У него был очень непростой период: в ноябре-декабре, когда он перенес болезнь. Он принимал антибиотики, и когда мы начали готовиться, состояние Николая было не лучшим. Пока он не находится на своем привычном уровне. Это из-за болезни, которую он перенес».

«С «Галатасараем» он играл, получил желтую карточку, из-за которой не смог сыграть в последнем матче Лиги Европы. Однако он снова заболел, пролежал в больнице три дня с температурой 39. Поэтому восстановление было очень сложным. Он потерял несколько килограммов. Мы об этом раньше не говорили. Только в конце сбора он начал набирать ту форму, в которой мы его привыкли видеть».

«Уверен, что у него впоследствии будет больше игрового времени и будет приносить пользу клубу», – передает слова Шовковского корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.