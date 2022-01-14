ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал украинского полузащитника

Данил Литовченко продолжит карьеру в клубе УПЛ

  • 14.01.2022 12:15
  • 865 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал украинского полузащитника
© ФК Мариуполь. Данил Литовченко

Первым новичком «Мариуполя» зимой стал Данил Литовченко. Полузащитник подписал контракт с клубом сроком до лета 2024 года.

Данил Литовченко родился 21-го июля 2001 года. Амплуа – атакующий полузащитник. Рост – 173 см, вес – 60 кг. До 2017-го года выступал за команды Академии ФК «Шахтер». С лета 2017 года — в ФК «Мариуполь». Данил провел за азовцев 17 игр (6 голов) в юношеском чемпионате, 11 матчей в молодежном первенстве и 1 поединок в Премьер-лиге. В сентябре 2020 года Литовченко перешел в мариупольский «Яруд», в составе которого провел 29 игр и забил 7 мячей.

Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 14.01.2022 13:13
    +1
    Це підсилення під першу лігу...
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.01.2022 12:33
    -1
    ...все погано у орендуполя, мабуть! Якщо вже роблять ставку на своїх, - нема значить грошей для квитків на маршрутку, щоб привезти 15-20 кротят з академії ЩД....
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