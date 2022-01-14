ОФИЦИАЛЬНО: Мариуполь подписал украинского полузащитника

Первым новичком «Мариуполя» зимой стал Данил Литовченко. Полузащитник подписал контракт с клубом сроком до лета 2024 года.

Данил Литовченко родился 21-го июля 2001 года. Амплуа – атакующий полузащитник. Рост – 173 см, вес – 60 кг. До 2017-го года выступал за команды Академии ФК «Шахтер». С лета 2017 года — в ФК «Мариуполь». Данил провел за азовцев 17 игр (6 голов) в юношеском чемпионате, 11 матчей в молодежном первенстве и 1 поединок в Премьер-лиге. В сентябре 2020 года Литовченко перешел в мариупольский «Яруд», в составе которого провел 29 игр и забил 7 мячей.