ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека

28-летний полузащитник Манджрекар Джеймс ранее играл за датский «Вайле»

  • 18.02.2022 20:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека
© ФК Черноморец. Бергквист и Манджрекар

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании канадского хавбека по имени Манджрекар Джеймс.

Предыдущим клубом 28-летнего полузащитника был датский «Вайле». Пресс-служба одесского клуба оригинально представила новичка:

«Как вы могли заметить, с нашим Дугласом Бергквистом соперники часто ведут себя довольно грубо. Вероятно, из зависти к вспышке его международной популярности. Вот мы и решили взять нового защитника не только для «Черноморца», но лично для Дугласа.

Maнжрекар. Джеймс Манжрекар. И если вам показалось, что Джеймс похож на молодого чемпиона UFC Джона Джонса, то вам не показалось. Пока не знаем, какой личный номер на футболке ему достанется, но очень надеемся на два нуля в начале. На фото Джеймс показывает Бергквист состав ФК «Приштина» и спрашивает «Этот?»

Источник — ФК Черноморец

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