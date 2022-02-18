ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец оригинально объявил о подписании канадского хавбека

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании канадского хавбека по имени Манджрекар Джеймс.

Предыдущим клубом 28-летнего полузащитника был датский «Вайле». Пресс-служба одесского клуба оригинально представила новичка:

«Как вы могли заметить, с нашим Дугласом Бергквистом соперники часто ведут себя довольно грубо. Вероятно, из зависти к вспышке его международной популярности. Вот мы и решили взять нового защитника не только для «Черноморца», но лично для Дугласа.

Maнжрекар. Джеймс Манжрекар. И если вам показалось, что Джеймс похож на молодого чемпиона UFC Джона Джонса, то вам не показалось. Пока не знаем, какой личный номер на футболке ему достанется, но очень надеемся на два нуля в начале. На фото Джеймс показывает Бергквист состав ФК «Приштина» и спрашивает «Этот?»