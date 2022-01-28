ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал центрального защитника из Сенегала

Львовский «Рух» сообщил о подписании центрального защитника Эльхаджи Папе Диава из Сенегала, как и сообщалось ранее.



27-летний футболист будет выступать за «желто-черных» под 6-м номером.



Свой футбольный путь Диав начал в родном Сенегале. Там защитник выступал за ФК «Жанна д'Арк», СКА «Йегго» и «Порт Отоном».



Летом 2015 Диав перебрался в Европу – в бельгийский «Вербродеринг». В начале 2016 года сенегалец перешел в польскую «Корону». В Экстраклясе защитник по-настоящему раскрылся. За 3 года Диав провел 72 матча за команду из Кельцы, забил 5 голов и отдал 1 ассист.



После этого сенегальца подписал представитель французской Лиги 1 «Анже». В высшем дивизионе Франции Диав провел один матч и отправился в аренду у «Кан» из Лиги 2. Там защитник сыграл в 7 матчах и отличился 1 голом.



Последним клубом Диава был литовский «Жальгирис». Через год в команде сенегалец стал чемпионом Литвы и получил первый опыт выступлений в еврокубках, забив гол в ворота «Ференцвароша» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

