ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал центрального защитника из Сенегала

Львовский «Рух» сообщил о подписании центрального защитника Эльхаджи Папе Диава из Сенегала, как и сообщалось ранее.
27-летний футболист будет выступать за «желто-черных» под 6-м номером.
Свой футбольный путь Диав начал в родном Сенегале. Там защитник выступал за ФК «Жанна д'Арк», СКА «Йегго» и «Порт Отоном».
Летом 2015 Диав перебрался в Европу – в бельгийский «Вербродеринг». В начале 2016 года сенегалец перешел в польскую «Корону». В Экстраклясе защитник по-настоящему раскрылся. За 3 года Диав провел 72 матча за команду из Кельцы, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
После этого сенегальца подписал представитель французской Лиги 1 «Анже». В высшем дивизионе Франции Диав провел один матч и отправился в аренду у «Кан» из Лиги 2. Там защитник сыграл в 7 матчах и отличился 1 голом.
Последним клубом Диава был литовский «Жальгирис». Через год в команде сенегалец стал чемпионом Литвы и получил первый опыт выступлений в еврокубках, забив гол в ворота «Ференцвароша» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Источник — ФК Рух Львов
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