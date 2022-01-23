Источник: Рух купил у Жальгириса сенегальского защитника

Львовский «Рух» осуществил трансфер, купив у литовского «Жальгириса» защитника по имени Эльхаджи Папе Диав.
Клуб УПЛ заплатил 100 тысяч евро за трансфер 27-летнего сенегальца. О трансфере футболиста будет объявлено в ближайшее время.
Папе Диав в 2019 году провел один матч за национальную сборную Сенегала. Защитник в Европе выступал за бельгийский «Геел», польскую «Корону», французские «Анже» и «Кан».
«Рух» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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