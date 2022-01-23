Источник: Рух купил у Жальгириса сенегальского защитника

Клуб УПЛ заплатил 100 тысяч евро за трансфер игрока Эльхаджи Папе Диав

  • 23.01.2022 21:25
  • 528 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Рух купил у Жальгириса сенегальского защитника
© Getty Images/Global Images Ukraine

Львовский «Рух» осуществил трансфер, купив у литовского «Жальгириса» защитника по имени Эльхаджи Папе Диав.

Клуб УПЛ заплатил 100 тысяч евро за трансфер 27-летнего сенегальца. О трансфере футболиста будет объявлено в ближайшее время. 

Папе Диав в 2019 году провел один матч за национальную сборную Сенегала. Защитник в Европе выступал за бельгийский «Геел», польскую «Корону», французские «Анже» и «Кан».

«Рух» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 23.01.2022 21:34
    0
    Топ))) В 27 років і рівень Жальгіріс)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности