Заре интересен вингер Фенербахче Пелкас – СМИ

Луганская «Заря» проявляет интерес к 28-летнему левому вингеру «Фенербахче» и сборной Греции Димитрису Пелкасу.

Ожидается, что предметные переговоры между клубами состояться в ближайшее время.

Также интерес к Пелкасу приписывали греческому ПАОКу, но эта информация не нашла своего подтверждения.

Димитрис Пелкас играет за «Фенербахче» с осени 2020 года, когда турки выкупили его контракт у ПАОКа за 2,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей за стамбульскую команду, в которых отличился 1 забитым мячом. Всего на поле Пелкас в этих поединках провел только 784 минуты.

Напомним, ранее «Заря» имела в своем составе арендованного у «Фенербахче» иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, который ныне вернулся в Турцию и близок к трансферу в «Халл Сити».