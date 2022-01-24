Заре интересен вингер Фенербахче Пелкас – СМИ

На счету 28-летнего игрока 24 матча и 1 забитый мяч за национальную сборную Греции

  • 24.01.2022 12:10
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  • 1 комментарий
Заре интересен вингер Фенербахче Пелкас – СМИ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Димитрис Пелкас

Луганская «Заря» проявляет интерес к 28-летнему левому вингеру «Фенербахче» и сборной Греции Димитрису Пелкасу.

Ожидается, что предметные переговоры между клубами состояться в ближайшее время.

Также интерес к Пелкасу приписывали греческому ПАОКу, но эта информация не нашла своего подтверждения.

Димитрис Пелкас играет за «Фенербахче» с осени 2020 года, когда турки выкупили его контракт у ПАОКа за 2,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей за стамбульскую команду, в которых отличился 1 забитым мячом. Всего на поле Пелкас в этих поединках провел только 784 минуты.

Напомним, ранее «Заря» имела в своем составе арендованного у «Фенербахче» иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, который ныне вернулся в Турцию и близок к трансферу в «Халл Сити».

Источник — A Spor

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 24.01.2022 12:17
    +1
    Хіба вільним агентом
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