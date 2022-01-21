Экс-форвард Зари Аллахьяр близок к переходу в Халл Сити

Иранский форвард продолжит карьеру в Чемпионшипе

  • 21.01.2022 20:16
  • 685 просмотров
  • 3 комментария
Экс-форвард Зари Аллахьяр близок к переходу в Халл Сити
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

Форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш во время январского трансферного окна перейдет в клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

Ранее «Халл Сити» предложил за Аллахьяра 5 миллионов евро, но это предложение было отклонено.

В 2020 – 2021 годах Сайядманеш выступал на правах аренды за «Зарю». На его счету 15 голов и 7 ассистов в 50 матчах. «Заря» имела право выкупить Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Закидальский
    online
    Андрей Закидальский, 21.01.2022 21:01
    +1
    Заря реально на нем могла хорошо заработать, а так как всегда(.
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    Trollface
    Trollface, 21.01.2022 20:33
    +1
    Хорошего игрока потеряли.
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 21.01.2022 21:04
    0
    Тогда было странно что не выкупили
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