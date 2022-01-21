Экс-форвард Зари Аллахьяр близок к переходу в Халл Сити

Форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш во время январского трансферного окна перейдет в клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Сумма трансфера составит 9 миллионов евро.

Ранее «Халл Сити» предложил за Аллахьяра 5 миллионов евро, но это предложение было отклонено.

В 2020 – 2021 годах Сайядманеш выступал на правах аренды за «Зарю». На его счету 15 голов и 7 ассистов в 50 матчах. «Заря» имела право выкупить Аллахьяра за 3,5 миллиона евро.