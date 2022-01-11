Халл Сити предложил 5 миллионов евро за экс-форварда Зари

Аллахьяр Сайядманеш может продолжить карьеру в Англии

  • 11.01.2022 09:10
  • 1868 просмотров
  • 1 комментарий
Халл Сити предложил 5 миллионов евро за экс-форварда Зари
© ФК Фенербахче. Аллахьяр Сайядманеш

Клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити» в ближайшее время может подписать иранского форварда «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша, который не так давно вернулся в Турцию после полуторалетней аренды в «Заре».

«Тигры» уже сделали предложение в 5 миллионов евро за Аллахьяра, и теперь ждут ответа от «Фенербахче».

Также на иранца претендовал бельгийский «Андерлехт», но этот клуб, по данным газеты Het Nieuwsblad, отказался от дальнейших переговоров, когда узнал, что «Фенербахче» рассчитывает выручить за Аллахьяра 6 миллионов евро.

За время выступлений в «Заре» Сайядманеш сыграл 50 матчей, в которых отличился 15 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Источник — Fotomac

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    online
    Tasha19, 11.01.2022 10:07
    0
    19-та команда Чемпіоншипу легко купує гравців по 5 млн.
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