Аллахьяр Сайядманеш интересен одному из аутсайдеров Чемпионшипа

Экс-форвард «Зари» в ближайшее время может перебраться в Англию

  • 07.01.2022 10:54
  • 645 просмотров
  • 0 комментариев
Аллахьяр Сайядманеш интересен одному из аутсайдеров Чемпионшипа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аллахьяр Сайядманеш (слева)

Иранский форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш, который последние полтора года качественно отыграл на правах аренды за «Зарю», может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к Аллахьяру проявляет один из аутсайдеров Чемпионшипа «Халл Сити», который ныне идет на 19-м месте в турнирной таблице.

Также виды на иранца имеет бельгийский «Андерлехт», который достаточно давно приценивается к футболисту.

Напомним, у «Зари» до 31 декабря 2021 года был опцион на выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако клуб из Луганска в итоге не нашел необходимой суммы для его осуществления.

Источник — Ajansspor

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности