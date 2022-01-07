Аллахьяр Сайядманеш интересен одному из аутсайдеров Чемпионшипа

Иранский форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш, который последние полтора года качественно отыграл на правах аренды за «Зарю», может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к Аллахьяру проявляет один из аутсайдеров Чемпионшипа «Халл Сити», который ныне идет на 19-м месте в турнирной таблице.

Также виды на иранца имеет бельгийский «Андерлехт», который достаточно давно приценивается к футболисту.

Напомним, у «Зари» до 31 декабря 2021 года был опцион на выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако клуб из Луганска в итоге не нашел необходимой суммы для его осуществления.