Аллахьяр Сайядманеш интересен одному из аутсайдеров Чемпионшипа

Иранский форвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш, который последние полтора года качественно отыграл на правах аренды за «Зарю», может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к Аллахьяру проявляет один из аутсайдеров Чемпионшипа «Халл Сити», который ныне идет на 19-м месте в турнирной таблице.
Также виды на иранца имеет бельгийский «Андерлехт», который достаточно давно приценивается к футболисту.
Напомним, у «Зари» до 31 декабря 2021 года был опцион на выкуп Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако клуб из Луганска в итоге не нашел необходимой суммы для его осуществления.
Источник — Ajansspor
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