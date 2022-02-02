ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании Коломойца и Бандуры

«Минай» объявил о подписании первых новичков в зимнее межсезонье. Клуб усилился Юрием Коломойцем и Александром Бандурой.
31-летний Коломоец известен по выступлениям в ряде клубов, среди которых «Александрия», «Ворскла», «Левадия» (Эстония). Последним клубом нападающего было «Полесье».
35-летний Бандура последний раз играл за «Рух», в составе которого в первой части сезона провел 6 матчей в УПЛ.
Футболисты уже тренируются с командой в Турции и готовятся ко второй части чемпионата.
Ранее «Минай» простился с Богданом Векляком и Дмитрием Билоногом.
Источник — Sport.ua
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