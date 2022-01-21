ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с защитником и хавбеком

Клименко и Босанчич покинули команду

  • 21.01.2022 18:28
  • 691 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с защитником и хавбеком
© fcmariupol.com

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил об уходе из команды хорватского защитника Петара Босанчича и украинского хавбека Владислава Клименко.

Клименко стал игроком команды летом 2021 года. За это время хавбек провел 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды азовцев в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 21.01.2022 18:41
    +2
    Face Control, 21.01.2022 18:36
    Мариуполю только удачи.
    В Першій лізі наступного сезону. А з новими правилами про оренди УПЛ йому світитиме нескоро )))
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:42
    -3
    Jaime_Lannister, 21.01.2022 18:41
    В Першій лізі наступного сезону. А з новими правилами про оренди УПЛ йому світитиме нескоро )))
    Не, только в УПЛ.
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:36
    -6
    Мариуполю только удачи.
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