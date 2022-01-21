ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь попрощался с защитником и хавбеком

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил об уходе из команды хорватского защитника Петара Босанчича и украинского хавбека Владислава Клименко.

Клименко стал игроком команды летом 2021 года. За это время хавбек провел 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды азовцев в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.