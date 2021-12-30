ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал двух украинских хавбеков

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контрактов с полузащитниками Андреем Тотовицким и Павлом Ориховским.

О сроках контрактов информации нет.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.

25-летний Ориховский ранее уже выступал за «Колос». В декабре игрок покинул «Рух».