ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал двух украинских хавбеков

Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский подписали контракты с клубом

  • 30.12.2021 13:51
  • 1125 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал двух украинских хавбеков
© koloskovalivka.com

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контрактов с полузащитниками Андреем Тотовицким и Павлом Ориховским.

О сроках контрактов информации нет.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.

25-летний Ориховский ранее уже выступал за «Колос». В декабре игрок покинул «Рух».

Источник — ФК Колос Ковалевка

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 14:27
    0
    Ну, неплохое усиление как для Колоса.
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