Шахтер, Ливерпуль и Ман Сити следят за хавом Флуминенсе Артуром Вендерроски

Вопрос в том, что бразильцу пока всего-навсего 16 лет

  • 17.11.2021 08:49
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Шахтер, Ливерпуль и Ман Сити следят за хавом Флуминенсе Артуром Вендерроски
© Instagram. Артур Вендерроски

Украинский «Шахтер», а также английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику молодежной команды «Флуминенсе» Артуру Вендерроски.

Отмечается, что все три клуба пристально изучают выступления Артура за юношеские и молодежную команду «Флуминенсе», однако никаких официальных запросов в бразильский клуб пока не направляли.

Артур Вендерроски считается одним из наиболее талантливых воспитанников в нынешнем составе академии «Флуминенсе».

В марте нынешнего года хавбек подписал первый профессиональный контракт с «Флуминенсе», срок действия которого рассчитан на 5 лет.

Источник — NETFLU

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