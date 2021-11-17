Шахтер, Ливерпуль и Ман Сити следят за хавом Флуминенсе Артуром Вендерроски

Украинский «Шахтер», а также английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику молодежной команды «Флуминенсе» Артуру Вендерроски.

Отмечается, что все три клуба пристально изучают выступления Артура за юношеские и молодежную команду «Флуминенсе», однако никаких официальных запросов в бразильский клуб пока не направляли.

Артур Вендерроски считается одним из наиболее талантливых воспитанников в нынешнем составе академии «Флуминенсе».

В марте нынешнего года хавбек подписал первый профессиональный контракт с «Флуминенсе», срок действия которого рассчитан на 5 лет.