Шахтер, Ливерпуль и Ман Сити следят за хавом Флуминенсе Артуром Вендерроски

Украинский «Шахтер», а также английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проявляют активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику молодежной команды «Флуминенсе» Артуру Вендерроски.
Отмечается, что все три клуба пристально изучают выступления Артура за юношеские и молодежную команду «Флуминенсе», однако никаких официальных запросов в бразильский клуб пока не направляли.
Артур Вендерроски считается одним из наиболее талантливых воспитанников в нынешнем составе академии «Флуминенсе».
В марте нынешнего года хавбек подписал первый профессиональный контракт с «Флуминенсе», срок действия которого рассчитан на 5 лет.
Источник — NETFLU
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